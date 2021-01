Segenspost für Wengern und Esborn

Sternsinger in Coronazeiten: In diesem Jahr ist alles anders.

Wengern/Esborn. Die Sternsinger sind in diesem Jahr nicht unterwegs. Aber viele Haushalte in Wengern und Esborn erhalten am Wochenende "Segenspost".

Das Sternsingen in gewohnter Form darf in Corona-Zeiten nicht stattfinden. Zu große Risiken sind damit für die Beteiligten verbunden. Soll man aber auf diese große Spendenaktion verzichten, jetzt, wo die Not überall auf der Welt noch größer wird? Das haben sich viele Gemeinden gefragt und unterschiedliche Lösungen gefunden, wie der Segen der Sternsinger in die Haushalte kommt.

Beate Kamplade und Gerhard Schmidt, die die Sternsingeraktion in der Gemeinde St. Liborius Wengern organisieren, haben sich - auch nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Wetter - dazu entschieden, im Jahr 2021 diesen Weg zu gehen:

Am Samstag, 9. Januar, und Sonntag, 10. Januar, werden viele Haushalte in Wengern und Esborn statt eines Besuchs durch eine Sternsingergruppe nunmehr eine Sternsinger-Segenspost, von freiwilligen Helfern verteilt, in ihre Briefkästen erhalten - ohne direkten persönlichen Kontakt. Die Post in Form eines Beutels enthält Heftstreifen mit dem Segenszug, Begleitinformationen zur Sternsingeraktion sowie Überweisungsträger für die jährliche Spende. Der Beutel kann auch als Behältnis für eine Bargeldspende verwendet werden. Am Sonntag, 10. Januar, besteht darüber hinaus nachmittags von 15 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum die Gelegenheit, eine Geldspende persönlich abzugeben. Wer eine Spendenquittung benötigt, wer den Segenszug über der Wohnungstür in Kreide wünscht oder andere Fragen rund um die Sternsingeraktion in Wengern und Esborn hat, kann dies dort direkt klären oder das Planungsteam persönlich oder per E-Mail kontaktieren unter sternsingensanktliborius@web.de