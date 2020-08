Schwelbrand in Herdecke: Feuerwehr evakuiert Gebäude

Zu einem Schwelbrand rückt die Feuerwehr am Montagmorgen in die Raabestraße aus. Die Helfer machen ein Untertischgerät als Ursache aus.

Zehn Einsätze am Wochenende und ein Wohnungsbrand am Montagmorgen haben die Freiwillige Feuerwehr in Herdecke beinahe pausenlos in Atem gehalten.

Gegen 8.04 Uhr wurde der Wehr ein Gasaustritt aus der Raabestraße gemeldet. Beim E treffen des ersten Löschzuges stellte sich die Lage deutlich anders dar: In der unbewohnten, stark verrauchten Dachgeschosswohnung brannte es. Nachbarn waren durch Rauchmelder aufmerksam geworden. Die Feuerwehr räumte das Mehrfamilienhaus sofort. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude. In der Küche konnten die Einsatzkräfte die Brandursache eingrenzen. Offenbar hatte dort längere Zeit ein Untertischgerät gebrannt; vermutlich schon seit der Nacht von Sonntag auf Montag, so die Feuerwehr. Die Retter konnten den Brand relativ schnell bekämpfen. Es handelte es sich um einen Schwelbrand; die komplette Wohnung im Dachgeschoss ist stark verrußt. Das geringe Schadensausmaß könne, so Feuerwehrsprecher Christian Arndt, als glücklicher Umstand bezeichnet werden.

Bewohner können zurück

Mit einem Hochleistungslüfter entrauchte die Wehr die Wohnung; sie ist unbewohnbar. Alle weiteren Bewohner, die während des Einsatzes von der Feuerwehr und vom Eigentümer im Freien betreut wurden, konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Eine weibliche Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst Wetter untersucht; sie hatte beim Aufschließen der Wohnungstür Brandrauch ins Gesicht bekommen, blieb aber unverletzt.

Der Energieversorger kontrollierte das Gebäude vorsorglich nach einem Gasaustritt, fand aber keine Hinweise. Die Gashauptleitung wurde auf Entscheidung des Energieversorgers vorsorglich komplett abgeschiebert.

Durch den Feuerwehreinsatz kam es auf der Schillerstraße zu Verkehrsbehinderungen. Ein Lösch- und Umweltschutzzug war 90 Minuten im Einsatz. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Unfall auf der Wittbräucke

Zuvor war die Feuerwehr am Wochenende zehn Mal ausgerückt – dazwischen gab es noch Dienst der Jugendfeuerwehr und Dienst der Ausbildungsgruppe. Los ging es am Freitag um 14.39 Uhr mit einer Tierrettung: Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatte sich das Tier im Mozartweg schon wieder entfernt.

Weiter ging es um 14.57 Uhr mit einem Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße. Ein Motorroller war mit einem Pkw kollidiert. Zwei Personen waren verletzt und mussten von Notarzt und Feuerwehr versorgt werden. Die Wittbräucker Straße wurde komplett gesperrt.

Eine Tragehilfe für den Rettungsdienst musste im Ortsteil Nacken um 17.55 Uhr unter erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Der Patient wurde von der Feuerwehr zum Rettungswagen transportiert.

Ein umgefallener Baum versperrte am Samstagmorgen gegen 8.49 Uhr die Zufahrt zu einem Grundstück an der Kemnade. Die Wehr zerlegte den Baum mit der Motorsäge und entfernte ihn.

Radunfall auf dem Seeweg

Ein Radunfall ereignete sich Samstag um 15.25 Uhr am Hengsteysee auf dem Seeweg zwischen Niedernhof und RWE-Koepchenwerk. Eine Patientin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von der Feuerwehr erstversorgt. Passanten hatten laut Feuerwehr zuvor vorbildlich Erste Hilfe geleistet. Die Feuerwehr unterstützte die weitere Versorgung sowie den Abtransport in den Rettungswagen. „Die Einsatzstelle befand sich wieder in dem Bereich, der mit Fahrzeugen nicht erreicht werden kann“, heißt es im Bericht der Feuerwehr, die zudem zwei Fahrräder sicherte.

Nach einer kurzen Schauer rückten die Helfer um 15.38 Uhr zur Mühlenstraße aus: Dort sollte Dämmmaterial vom Dach eines Gebäudes geflogen sein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um Wärmedämmplatten handelte. Das Dach war intakt. Der Sturm hatte den Stapel der Wärmedämmplatten auf der Mühlenstraße verteilt und einen Bauzaun umgerissen. Zwei Pakete mussten von einem Gerüst aus luftiger Höhe geborgen werden. Die Wehr stapelte die Pakete wieder auf der Baustelle.

Eine Tragehilfe für den Rettungsdienst führte die Feuerwehr am Samstag um 17.54 Uhr im Westender Weg durch. Hier musste eine Patientin möglichst schonend aus der obersten Etage in den Rettungswagen transportiert werden.

Putzlappen im Topf brennt

Am Sonntag klingelte der Funkmelder um 11.14 Uhr. Ein Heimrauchmelder hatte in der Siedlerstraße Alarm geschlagen. Die Bewohnerin hatte zudem über ein Hausnotrufgerät um Hilfe gebeten. Vor Ort stellten die Kräfte fest, dass das Einfamilienhaus leicht verraucht war. In einem Topf war offenbar ein Putzlappen in Brand geraten. Die Bewohnerin blieb unverletzt und wurde vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Löschzug war 30 Minuten im Einsatz.

Sonntagabend dann war die Feuerwehr Herdecke zum zehnten Wochenendeinsatz in der Eichendorffstraße: Dort hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Die Mieter waren nicht zu Hause. Über die Drehleiter erkundeten die ehrenamtlichen Helfer die Wohnung; dann verschafften sie sich gewaltfreien Zugang über die Drehleiter in die Wohnung. Einen Brand konnten sie nicht feststellen; der Einsatz wurde abgebrochen. Ein Löschzug war 60 Minuten im Einsatz.