Schule Schülervertretung in Wetter wirkt mit auch in Corona-Krise

Wetter Kein Unterricht wie gewohnt, keine größeren Treffs mehr aller Sprecher - die SV am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter findet Wege

Die Vorgaben zum Unterrichtsgeschehen in Corona-Zeiten lassen den Schulen kaum Spielraum. Was bleibt von der Mitverwaltung der Schüler, wenn der Unterricht (teils) nach Hause verlegt wird? Wenn Treffen von Sprechern aus allen Klassen und Kursen als Infektions-Gefahr betrachtet werden? Wenn auch die gemeinsamen Gremien von Lehrern, Eltern und Schülern nicht mehr im gewohnten Rahmen zusammenfinden können? - Genug, findet Henry Meister. Er ist im dritten und letzten Jahr Schülersprecher am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter. Im Frühjahr macht er Abitur.

Die Entscheidung, ob nur von zuhause oder nur in den Klassen oder wie auch immer hybrid unterrichtet wird, fällt nicht jede Schule für sich. Wo die einzelne Schule schon keine Chance zur Einwirkung hat, hat sie eine Schülervertretung noch viel weniger, sagt Henry Meister. Und doch gibt es schulspezifische Lösungen im Kleinen, bei denen die große Stunde der Schülervertreter schlägt.

Verlagert ins Internet

Wo lassen sich Klausurpläne entzerren? Wie steht es mit den Anfangszeiten von Klausuren, wenn sich dabei eine Ballung von Schülern in den Bussen zur Schule vermeiden lässt? Waren die fürs Home-Schooling gestellten Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu schaffen oder doch etwas zu sportlich angelegt? Um solche Fragen geht es bei der Umsetzung der landespolitischen Vorgaben, wobei Henry Meister konstatiert: „Unsere Schule setzt das sehr schülerfreundlich um.“

Wie der Unterricht auch ist die SV-Arbeit ins Internet verlegt worden. Da wird jetzt im kleinen Kreis, aber effektiv vorbereitet, was den Start der Schülervertretung im nächsten Schuljahr erleichtern soll. Für Schülerräte mit mehr als 60 Vertretern in nur einem Raum ist nicht die Zeit. Und wie Henry Meister sagt, auch nicht die Notwendigkeit. Im großen Kreis würden meist Projekte wie Talentshows oder Tage der Offenen Tür besprochen. Aber die finden ja aktuell wegen Corona nicht statt.