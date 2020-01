Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sachspenden und Räume

Aktuell sind Manuela Gabriel und Manuela Wolf aus Gevelsberg noch auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten im Ennepe-Ruhr-Kreis, wo sie ihre Steine zum Verkauf gegen eine kleine Spende auslegen können.

Des Weiteren würden sich die Frauen auch über kleinere Sachspenden in Form von Steinen –sei es gesammelt oder gekauft – freuen.

Im wetterschen Blumengeschäft „Rosige Zeiten“ in der Königstraße sind die Steine während der Öffnungszeiten erhältlich. Für die kleineren Steine wünschen sich die Frauen eine Spende in Höhe von einem Euro und für die größeren Steine in Höhe von drei Euro.