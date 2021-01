Ruhrverband alarmiert Wehr: Verunreinigung auf Hengsteysee

Wetter Vermutlich ein Schmierstoff trieb Dienstagmorgen auf dem Hengsteysee nahe des Wehrs. Die Feuerwehren Herdecke und Hagen waren vor Ort.

Herdecke. Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am Dienstag gegen 9 Uhr in die Straße "Im Schiffswinkel" gerufen. Mitarbeiter des Ruhrverbandes hatten dort eine Verunreinigung auf dem Hengsteysee festgestellt. Die Einsatzleitung entdeckte eine leichte Verunreinigung vor dem dortigen Wehr vermutlich mit einem Schmierstoff, der aber vom Wehr weitgehend zurückgehalten wurde.

Feuerwehr aus Hagen und Fachbehörde angefordert

Da für den Hengsteysee auch die Feuerwehr Hagen zuständig ist, forderte

der Herdecker Einsatzführungsdienst den entsprechenden Dienst aus Hagen sowie die Fachbehörden (Untere Wasserbehörde) beider Städte zur weiteren Abstimmung an. In der Zwischenzeit erkundeten die Wehrleute weiter eingehend die Situation vor Ort. Der Ruhrverband erkundete den See zudem mit einem Boot. Offenbar kam die Verunreinigung aus der Lenne. Auch am Wehr Stiftsmühle konnte eine solche auf Herdecker Stadtgebiet festgestellt werden. Der Bereich zwischen dem Wehr Stiftsmühle und dem Viadukt wurde ebenfalls kontrolliert. Dort entdeckten die Einsatzkräfte aber nichts.

Große Ölsperre nicht erforderlich

In der Lagebesprechung wurde festgelegt, dass der Ruhrverband und die

Fachbehörden sich um die Beseitigung des Stoffes mit einem Fremdunternehmen kümmern. Eine große Ölsperre (gemäß Ruhralarmplan) mit personeller und technischer Beteiligung beider Feuerwehren war nach Einschätzung der Behörden zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung nicht erforderlich. Dieses Verfahren wird mit beiden Feuerwehren regelmäßig geübt. Die Einsatzstelle wurde übergeben, und beide Feuerwehr rückten daraufhin ein. Zur Ursache konnten die Feuerwehr keine Aussagen machen; beide Feuerwehren waren mit drei Fahrzeugen zweieinhalb Stunden im Einsatz.+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++ https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/immer-die-neusten-nachrichten-aus-wetter-und-herdecke-id228405613.html