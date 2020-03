Vorigen Sommer hat der Rat auch in Herdecke den Klimanotstand beschlossen. Seitdem gibt es den Streit über die Umsetzung in der politischen Beratung.

Politik Ratsmehrheit in Herdecke will Angaben zu Klimaschutz

Herdecke. SPD und Grüne in Herdecke sind für Klimainfos in Beratungsvorlagen. Die Bürgermeisterin sieht erneut einen Eingriff in ihre Organisationshoheit.

Seit Sommer 2019 geht der Streit. Eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linke im Herdecker Rat will die Prüfung einer Klimarelevanz in den Vorlagen für die politische Beratung. Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster sieht darin einen Eingriff in ihre Organisationshoheit und beanstandet den Beschluss. Jetzt gibt es ein neuerliches Votum des Rates, und die Bürgermeisterin hat schon erklärt: „Auch der neue Antrag ist ein Eingriff.“

Herdecke Wetter Orientierungshilfe des Deutschen Städtetages Der Deutsche Städtetag hat seine Orientierungshilfe zur Klimarelevanz mit dem Deutschen Institut für Urbanistik entwickelt. Es gehe um eine „möglichst einfache und wenig aufwändige Vorgehensweise“ als Hilfe gerade für ehrenamtliche Politiker.

Einen Tag vor der Sitzung hatten SPD und Grünen der Verwaltung den neuerlichen Beschlussvorschlag zugeleitet. Er schlägt ein zweistufiges Verfahren vor: Zunächst soll es eine Voreinschätzung der Klimarelevanz geben, Schritt zwei ist eine genauere Prüfung der Klimarelevanz. Für Klaus Reuter (Grüne) ging es um die Frage: „Was tut die Verwaltung, um Klimaschutz umzusetzen?“ Gerade die junge Generation fordere derzeit Antworten ein. Auch SPD-Fraktionssprecher Jan Schaberick erklärte es für wichtig, die Auswirkungen von Beschlüssen aufs Klima zu kennen und sprach von einer „gangbaren und guten Sache“. Andreas Disselnkötter als Fraktionssprecher der Grünen vertrat die Auffassung, „dass die Verwaltung damit gut leben kann“. Schon bei der Erwiderung von Fabian Haas, dem Leiter des Büros für Rats- und Verwaltungstätigkeiten, klang das anders.

Mehraufwand nicht zu überblicken

In der Schnelle der Zeit habe er feststellen können, dass der Vorschlag auf eine Orientierungshilfe des deutschen Städtetages zurück gehe. Dieser sei ein Zusammenschluss größerer Städte, die kleinste im Verbund zählte 42.000 Einwohner. Herdecke kommt aktuell auf etwas mehr als die Hälfte. Die größeren Städte hätten aber ganz andere personelle Strukturen und Fachabteilungen für den Klimaschutz.

Für Patrick Wicker (CDU) stand fest, dass zwar künftig noch mehr für den Klimaschutz getan werden müsse. Aber: „Herdecke hat nicht das Personal für eine solche Prüfung.“ Jens Plümpe (UWG) sah sich überfordert, mit so wenig zeitlichem Vorlauf eine Entscheidung zu treffen. Wilhelm Huck (FDP) befand, dass finanzielle Auswirkungen und personeller Mehraufwand gar nicht zu überblicken seien.