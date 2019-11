Programm für den Weihnachtsmarkt Wetter steht

Mit über 70 Ständen wird der wettersche Weihnachtsmarkt dieses Jahr größer als im Vorjahr. „Damit sind wir sogar größer als Herdecke und Witten“, meint Markus Kangowski, Organisator des Weihnachtsmarktes des Vereins Wetter-Wechsel, stolz.

Bereits im fünften Jahr sind die beiden kleineren Märkte des Vereins und der Evangelischen Kirchengemeinde zusammengelegt und werden am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, den großen Auftakt für die zweite Auflage des zweiwöchigen Weihnachtsmarktes in Wetter bilden. „Wie in jedem Jahr steht auch diesmal das Konzert am Sonntag um 15 Uhr in der Lutherkirche im Mittelpunkt des Adventsmarktes rund um das Gemeindehaus“, erläutert Pfarrer Karsten Malz.

Kunsthandwerk im Gemeindehaus

Zuvor werden die Konfirmanden der Gemeinde den Gottesdienst von 10 bis 11 Uhr mitgestalten, der sich um das Thema FairTrade (Fairer Handel) dreht. Im Anschluss daran sind dann die Stände zum Verkauf geöffnet. Viele Kunsthandwerker werden dann meist im Gemeindehaus ihre Waren anbieten. Darunter sind beispielsweise Holz- und Nähsachen, Mineralien sowie jede Menge Dekoartikel rund um Weihnachten. Nach diesem Wochenende ist aber lange noch nicht Schluss, denn die Premiere im vergangenen Jahr, den Weihnachtsmarkt am Bahnhofsplatz bis zum Sonntag vor Heiligabend zu ziehen, war erfolgreich. „So eine Veranstaltung muss man mindestens drei Jahre erstmals ausprobieren, vorher kann man nicht richtig einschätzen, ob sie Bestand haben wird. Aber wir können sagen, dass trotz des schlechten Wetters im vergangenen Jahr, alle Aussteller wieder mit dabei sind und das spricht eigentlich für sich“, meint Kangowski.

Ein paar Neuerungen wird es dieses Jahr geben. Damit sich die Besucher bei den 13 Ständen noch wohler fühlen, soll die Aufenthaltsqualität ein wenig gesteigert werden. Was genau geplant ist, verrät Kangowski aber noch nicht. Zudem werden zwei After-Workpartys angeboten. „Jeweils donnerstags ab 16 Uhr können Firmen und Büros bei uns gemeinsam feiern. Dazu können sie sich im Vorfeld melden und Pakete bestellen. Ein Angebot beinhaltet beispielsweise zwei Glühwein, einen Crepe sowie eine Brat- oder Currywurst“, erläutert er.

Eine weitere Neuerung wird insbesondere die Kinder erfreuen. An sieben verschiedenen Terminen wird es erstmals eine Wichtelwerkstatt geben. Bei dem Gemeinschaftsprojekt der Ideen Kiste, dem Atelier Schlink, dem Ruhrtal Center und dem Verein Wetter-Wechsel können Kinder ab fünf Jahren nach Voranmeldung beispielsweise Baumschmuck und Papptellerrentiere basteln, Geschenktüten herstellen oder auch Plätzchen backen. Die Anmeldeformulare gibt es beim Verein Wetter-Wechsel (info@wetter-wechsel.ruhr). Ohne Voranmeldung dürfen sich die Kleinen auf drei Termine (11., 16. und 20. Dezember ab 17 Uhr) freuen, an denen Geschichten zum Thema Winter und Weihnachten vorgelesen werden.

Ansonsten ist das Programm auf der Bühne auch dieses Jahr wieder bunt gemischt. Konzerte beispielsweise mit dem Duo TaktVoll (14. Dezember, 19 Uhr), Shaky Everett (19. Dezember, 19.30 Uhr) sowie Ignaz Schneider (8. Dezember, 13 Uhr) gehören ebenso dazu wie Auftritte der beliebten Chöre TonArt (10. Dezember, 18 Uhr), Chornetto (22. Dezember, 16.30 Uhr) sowie des Akkordeonorchesters Herdecke (8. Dezember, 14.30 Uhr).