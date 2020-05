Polizist schießt nach Messerattacke

Bei einem Einsatz Samstag um 4 Uhr in Wetter wurden Polizisten auch mit einem Messer angegriffen. Ein Polizist schoss dem Gegenüber ins Bein.

Wetter. Wegen Ruhestörung rückte die Polizei Samstagmorgen um 4 Uhr zur Gartenstraße aus. Dort angekommen, nahmen die Polizisten einen Alarmton aus einer Wohnung wahr. Nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, öffneten die Einsatzkräfte die Tür und wurden dann unvermittelt von einem 57-jährigen Mann angegriffen. Dabei sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Ein Polizeibeamter schoss dem Mann daraufhin ins Bein. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Hagen, die Polizei Hagen und die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Die Polizisten hätten den Mann fixiert und Erste Hilfe geleistet; ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der 50-jährige Polizist, der die Schusswaffe eingesetzt hatte, erlitt eine Schnittwunde an der Hand, heißt es weiter in der Presseerklärung. Die Polizei Hagen setzte eine Mordkommission ein. Warum es zu dem Angriff kam, sei noch unklar. Nach ersten Ermittlungen sei von einer Notwehrsituation auszugehen, in der sich der Polizist befunden habe.