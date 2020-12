Oberlinschüler spenden für Vorhaller Palette

Volmarstein Die Geschichten von St. Martin haben die Oberlinschüler so beeindruckt, dass sie auch teilen wollten. Sie spendeten daher Lebenmittel.

Mädchen und Jungen mit Behinderung, die die Volmarsteiner Oberlinschule besuchen, haben ein Zeichen der Solidarität gesetzt: Rechtzeitig vor dem Schul-Lockdown packten die Förderschüler der Stiftung Volmarstein Päckchen für die Vorhaller Palette. In dem von Ehrenamtlichen betriebenen Lädchen in Hagen können Bürger, die in Not geraten sind, günstig Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs einkaufen.

Am Anfang stand im Unterricht das Thema „St. Martin“. „Die Geschichte von der Teilung des Mantels eignet sich hervorragend, um gemeinsam mit Kindern über das Teilen nachzudenken“, erklärt Schulleiterin Annemarie Schünadel. Und um bedürftigen Menschen dann auch konkret zu helfen, bot sich der Aufruf der ehrenamtlich betriebenen Vorhaller Palette an, die alljährlich in der Vorweihnachtszeit um Lebensmittelspenden bittet.

Deshalb wurden die Eltern der Oberlinschüler gebeten, beim nächsten Einkauf ihr Kind mitzunehmen und das eine oder andere Lebensmittel zusätzlich in den Wagen zu legen – als Spende für die Vorhaller Palette. Am Anfang war dies eine Aktion der neun und zehn Jahre alten Schüler aus der Ponyklasse, die ins dritte Schuljahr gehen. Doch schnell schlossen sich weitere Mädchen und Jungen an.

Nachdem eine beachtliche Menge an Nudeln, Reis, Marmelade, Zahnpasta und Duschgel zusammengekommen war, wurde die Ware im Unterricht gepackt und anschließend ins Lädchen nach Hagen-Vorhalle abtransportiert. „Alle waren mit großem Engagement bei der Sache“, freute Annemarie Schünadel.