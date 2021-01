Nichts geht mehr beim Karneval in Wetter

Wetter Das närrische Virus darf wegen Corona nicht ausbrechen. Der örtliche Karnevalsverein sagt alle Veranstaltungen an den tollen Tagen ab.

Wetter. Da blutet das Herz jedes Karnevalisten. Für die tollen Tage haben die Karnevalsfreunde Wetter jetzt endgültig alles absagen müssen. Alles! Wirklich alles! Nur Karnevalsmusik im Home-Office bleibt Wetters oberstem Karnevalisten, Tim Eisenblätter.

Noch Hoffnung im November

Am 11. November 2020 hatte der kleine gemeinnützige Verein noch etwas Hoffnung im grauen Lockdown verbreitet. Bis zum Rosenmontag Mitte Februar könne sich das Blatt ja noch wenden und vielleicht sei die ein oder andere Traditionsveranstaltung unter strengen Hygieneregeln noch möglich. Doch Vereinsgründer Tim Eisenblätter, vor 11 Jahren aus Düsseldorf nach Wetter zugezogen, muss nun eingestehen: Corona ist in diesem Jahr stärker als die Hoffnung. Das Virus des Frohsinns wird deshalb diesmal nicht ausbrechen.

Traum vom Karnevalsverein

Fünf Jahre ist es her, dass Eisenblätter seinen Traum vom Karnevalsverein in der neuen westfälischen Heimat wahr machte. Veranstaltungsformate wie eine große Sessionseröffnung, die Altweiberparty, der Kostümball und der Kinderkarneval sind seither auch im Ruhrtal etabliert. "Der Karneval in Wetter war auf einem guten Weg", findet Tim Eisenblätter. Äußerst öffentlichkeitswirksam war zum Beispiel die regelmäßige Aktion, bei der Bürgermeister Frank Hasenberg mit Kamelle und Lebensmittelnn für den Brotkorb Wetter aufgewogen wurde. In diesem Jahr wird das Gewicht des Bürgermeisters dessen Geheimnis bleiben.

Mit Pappnase im Home-Office

Gemeinnützige Aktionen zu veranstalten, deren Erlös etwa für den Kinderschutzbund, den Brotkorb oder die Clownsvisite bestimmt waren, das war und ist eine wesentliche Triebfeder für Tim Eisenblätters Verein. Deshalb findet es Eisenblätter auch besonders schade, dass nun gar nichts zustande kommt. "Da hatten wir am 11.11 noch etwas mehr Hoffnung", gesteht er. Und etwas mehr Frohsinn war da auch: Aber bei allem gutem Willen bleiben die Karnevalisten nun auch an den tollen Tagen daheim. Die Lage ist einfach zu ernst: "Ich pflege zu sagen, ,wer jetzt keine Maske trägt, ist wirklich ein Narr."

Vorsichtiger Ausblick in den Herbst

Ein vorsichtiger Ausblick in den Herbst des jungen Jahres wird trotz aller Unsicherheit, die die Pandemie mit sich bringt, gewagt. Und der macht wenigstens verhalten gute Laune: "Ich glaube, das Ganze wird schon noch ein bisschen dauern. Aber wenn im Herbst wohl alle geimpft sind, kann man auch über Karneval wieder ganz anders reden", sagt der Vereinsvorsitzende. Und er wagt die Prognose, dass der närrische Nachholbedarf, der sich gerade aufstaut, dann auf die eine oder andere Art befriedigt werden könne.

Weitere Infos

Die Karnevalsfreunde Wetter wurden 2016 gegründet. Sie haben aktuell 32 aktive und weitere fördernde Mitglieder. Für den Rosenmontag rät der Vorsitzende, sich rechtzeitig nach Internet-Formaten aus den rheinischen Karnevalshochburgen umzusehen. "Da gibt es einige interessante Angebote." Er selbst wird auf Düsseldorf schauen. Dorther stammt Tim Eisenblätter gebürtig.