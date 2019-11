Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht zum ersten Mal gesperrt

Wege am Hengsteysee waren in der Vergangenheit immer wieder mal gesperrt. 2010 fielen Steine den Hang herab, woraufhin es fast ein Jahr dauerte, bis das Problem per Metallnetz gelöst war.

Die längste Sperrung betraf von 2012 bis 2017 einen Dortmunder Abschnitt des Ruhrtalradwegs zwischen Westhofen und dem See; der Hang unter der Hohensyburg musste gesichert werden.