Neun Parteien im Rennen um 60 Plätze im Kreistag Ennepe-Ruhr

Wer wird bzw. bleibt Landrat im Ennepe-Ruhr-Kreis? Amtsinhaber Olaf Schade (rechts) von der SPD tritt gegen Oliver Flüshöh von der CDU bei der Kommunalwahl am 13. September an.

Ennepe-Ruhr. Am 13. September bestimmen u.a. Wetteraner und Herdecker bei der Kommunalwahl auch, wer Landrat wird und wer in den Ennepe-Ruhr-Kreistag einzieht

Der Wahlausschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises hat in seiner Sitzung alle dort eingereichten Vorschläge zur Kommunalwahl am 13. September zugelassen. Für das Landrats-Amt können damit Olaf Schade und Oliver Flüshöh kandidieren. Der Hattinger Schade wurde von SPD und Bündnis 90/Grüne vorgeschlagen, der Schwelmer Flüshöh von CDU und FDP.

Für die Kreistagswahl bedeutet das Votum des Ausschusses: SPD, CDU, Bündnis 90/Grüne, Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei und AfD werden in allen 30 Wahlbezirken mit Kandidaten vertreten sein. Ebenfalls grünes Licht erhielten die von den Parteien eingereichten Reservelisten. Insgesamt bewerben sich damit neun Parteien um die 60 Sitze. Die Hälfte der Plätze geht an die erfolgreichen Direktkandidaten in den 30 Bezirken.

Die zweite Hälfte wird ohne Sperrklausel per mathematischem Verfahren auf die Parteien verteilt. Grundlage dafür ist das Verhältnis aller von den Direktkandidaten errungenen Stimmen. Heißt: Von den auf eine Partei entfallenden Sitzen werden die in den Wahlbezirken direkt errungenen Mandate zunächst abgezogen. Die verbleibenden Sitze werden dann entsprechend der Reihenfolge der Bewerber auf der Reserveliste vergeben. Gewinnt eine Partei in den Bezirken mehr Mandate als ihr nach dem Verhältnisausgleich zustehen, verbleiben diese Sitze der Partei (Überhangmandate). Die übrigen Parteien erhalten Ausgleichsmandate, so wie bei der Wahl 2014: Daher sitzen im aktuellen Kreistag 66 statt der eigentlich vorgesehenen 60 Abgeordneten.

Änderungen bei Kreis-Wahlbezirken

Ein Urteil des NRW-Verfassungsgerichts habe es nötig gemacht, die Einteilung des Wahlgebietes für die Kreistagswahl leicht zu verändern. Aufgrund der Vorgaben müsse es in zwei Fällen (Witten/Wetter und Sprockhövel/Schwelm) gemeindeübergreifende Kreiswahlbezirke geben.

Darüber hinaus gebe es – auch als Folge von neu zugeschnittenen Wahlgebieten durch die Städte – Verschiebungen innerhalb von Kreiswahlbezirken. Diese verteilen sich wie folgt: Breckerfeld 1, Ennepetal 3, Gevelsberg 3, Hattingen 5, Herdecke 2, Schwelm 2, Sprockhövel 2, Wetter 2 und Witten 8 (plus die zwei übergreifenden Gebiete).