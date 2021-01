Neues Dach schützt nun die Dorfkirche in Kirchende

Wetter Der erste von drei Bauabschnitten ist beendet. Die Ender Dorfkirche hat nun ein neues Dach. Turm und Innenraum werden ab 2022 saniert.

Herdecke-Ende. Das neue Dach der Ender Dorfkirche ist fertig. Kurz vor Weihnachten schon wurde das Gerüst abgebaut, so dass die Ender Dorfkirche für Festtagsgottesdienste hätte geöffnet werden können. Die Pandemie vereitelte dies. Doch nun sind Pfarrerin Friederike Paroth, Architektin Sandra Lüling vom Architekturbüro Hader, Statiker Gerhard Langfeld, Baukirchmeister Koffi Ametefe Ahiaba und Pfarrer Guido Hofmann in dem Gotteshaus zusammen gekommen, um nach einem halben Jahr und dem Ende des ersten Bauabschnittes Bilanz zu ziehen und den Blick auf die noch folgenden Arbeiten zu richten.

Schindeln waren spröde

In drei Bauabschnitten wird die Ender Dorfkirche saniert - auf das Kirchenschiff folgen Turm und Innenraum. "Die altdeutsche Schieferdeckung war 65 Jahre alt und laut einem Sachverständigen damals nicht fachgerecht ausgeführt. Zudem hatte das Alter dem Naturmaterial zugesetzt; die Schindeln hatten an Festigkeit verloren, waren teilweise spröde", erinnert Sandra Lüling an die Gründe für die Dachsanierung. Auch das Holzwerk hatte durch Undichtigkeiten Schaden genommen: "Die in den 70ern durchgeführte Sanierung war ebenfalls nicht ganz fachgerecht." Ein Zimmermann habe dies untersucht. Die Sanierung des Holzwerks habe unter schwersten Bedingungen stattgefunden: Die ausführenden Arbeiter mussten Staubschutzanzüge tragen, um sich vor dem Holzschutzmittel zu schützen, das damals zur Behandlung bzw. Versiegelung von Holz verwendet wurde. In einem kleinen Container, der neben der Kirche aufgebaut worden war, mussten sich die Arbeiter zum Dekontaminieren entkleiden und duschen.

Zwei neue Gauben

Im Zuge der Dachsanierung wurden auch zwei neue Gauben an der Nordseite der Kirche gebaut. "Sie haben eine Funktion und sind Teil des neues Lüftungskonzeptes", erläutert Pfarrer Guido Hofmann. "Wir wollen Einfluss nehmen auf die Luftfeuchtigkeit in der Kirche, und durch die Gauben kann man lüften", so der Pfarrer weiter.

Fortsetzung erst in 2022

Weil der Start des nächsten Bauabschnitts auch von Zuwendungsbescheiden über Landes- und Bundesmittel abhänge, rechne die Gemeinde erst im kommenden Jahr mit der Sanierung des Turms. "Er ist auch nicht so beschädigt, wie das Dach war. Und auch der Zustand des Schiefers ist nicht so stark beeinträchtigt." Dritter und letzter Bauabschnitt wird die Sanierung u.a. von Feuchtigkeitsstellen im Inneren des Gebäudes sein - dabei stehen Malerarbeiten im Vordergrund.

Beachtliche Spendensumme

Corona verursachte zwar einige Verzögerungen, wie Architektin Sandra Lüling rückblickend feststellt, aber kostentechnisch sei alles im Rahmen geblieben. Rund 715.000 Euro sind für sämtliche Arbeiten veranschlagt; ein beachtlicher Teil davon (eine sechsstellige Summe) kann bereits jetzt durch abgedeckt werden. Über 80.000 Euro kamen an privaten Spenden zusammen, der Förderkreis Ender Dorfkirche trug 8000 Euro bei, und große Unterstützung sei zudem von der Dörken-Stiftung (100.000 Euro) und der Herdecker Bürgerstiftung (25.000 Euro) gekommen.

Kreative Idee

Und nur ungefähr kann Pfarrerin Friederike Paroth schätzen, wie viele Spenden durch die zusammengekommen sind: Etliche der Schindeln, mit denen das Dach des Kirchenschiffes neu verkleidet wurden, konnten Bürger mit ihren Namen, ihrem Hochzeitsdatum oder einer anderen Erinnerungen beschriften. Für jede beschriftete Schiefer-Schindel bat die Gemeinde um eine Spende von 25 Euro. Friederike Paroth: "Es waren auf jeden Fall über 150 Schindeln, die mit wasserfestem Edding-Lack mit Grüßen, Wünschen, Tauf- oder Geburtsdaten der Kinder und vielem mehr beschriftet wurden. Wir haben dann die Leute mit ihrer Schindel vor der Kirche fotografiert. Und so sind sie durch diese schöne Aktion Teil ihrer Kirche geworden."