Neue Kurse trainieren Körper und Geist

Ennepe-Ruhr. Auch online kann man sich bei der Evangelischen Erwachsenenbildung jetzt wieder um seine Gesundheit kümmern.

In einem neuen Kurs der Evangelischen Erwachsenenbildung können Teilnehmer ihr Gedächtnis trainieren. Sie erlernen praktische Übungen, die sie dann in ihren Alltag einbauen können. Das Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis werden trainiert, das Reaktionsvermögen, die Konzentration und das Langzeitgedächtnis mit einbezogen. Ein Reinschnuppern in diesen Onlinekurs ist am Montag, 8. Februar, in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr kostenlos möglich. Infos und Anmeldungen bei der Evangelischen Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr unter Tel. 02336-4003-44.

Muskeln entspannen

Um "Progressive Muskelentspannung" geht es in einem weiteren Online-Kurs, an dessen erster Stunde am 26. Januar kostenlos teilgenommen werden kann. Die progressive Muskelentspannung ist laut Anbieter ein spezielles Entspannungsverfahren, dessen Ziel eine Beruhigung von Körper und Geist sowie eine verbesserte Selbstwahrnehmung ist. Seelische Anspannungszustände sollen reduziert, muskuläre Blockaden und Verspannungen beseitigt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen bis zu 80 Prozent der Teilnehmergebühr. Weitere Informationen unter Tel. 02302-589-197.