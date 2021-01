Nach Messerattacke auf Polizisten: Wetteraner in Psychiatrie

Nach der Messerattacke auf einen Polizeibeamten, ordnete das Gericht nun die dauerhafte Unterbringung des Wetteraners in der Psychiatrie an.

Schuldunfähig ist laut Gutachter der 58-Jährige, der einen Beamten mit Fleischmessern attackierte. Er wird dauerhaft untergebracht.

Wetter/Hagen. Im Wahn fühlte sich ein Wetteraner permanent bedroht und attackierte letztlich einen Polizeibeamten mit zwei Fleischermessern. Erst ein Schuss ins Bein konnte ihn außer Gefecht setzen. Nach einem längeren Prozess ordnete das Hagener Landgericht an, den 58-Jährigen, der unter paranoider Schizophrenie leidet und schuldunfähig ist, in der Psychiatrie unterzubringen.

Mehrere Klinikaufenthalte

Seit Jahrzehnten kämpft der Mann aus Wetter mit seiner Erkrankung, fiel immer wieder auf, war oft in einer entsprechenden Klinik und wurde Ende des vergangenen Jahrtausends bereits einmal in der Psychiatrie untergebracht. Die Maßregel wurde schließlich zur Bewährung ausgesetzt, und er lebte in einer Wohngruppe, also in einem strukturierten, geschützten Setting. Medikamente taten ihr Übriges. Regelmäßig hielt er sich in Wetter auf, hatte dort eine Partnerin. Es schien gut zu laufen. Dann wurde er entlassen. Auch verstarb seine Freundin. Das warf ihn erneut aus der Bahn.

Medikamente abgesetzt

Die Medikamente, die sich offenbar auch auf seine musikalischen Fähigkeiten auswirkten, nahm er nicht mehr. Mehr und mehr ergriff der Wahn wieder Besitz von ihm. Er konnte nicht mehr schlafen, machte Lärm in seiner Wohnung, irrte über die Straße, sah in nahezu jedem eine Bedrohung, erstattete wirre Strafanzeigen. Letztlich war er davon überzeugt, dass Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, seinen YouTube-Kanal gehackt habe, dass er vom Geheimdienst und verdeckten Ermittlern verfolgt werde. Er, der als Musiker einen Titel für den Eurovision Song Contest komponieren wollte, wähnte sein Leben in ständiger Gefahr.

Zwischenfall in Aachen

Der erste gravierende Zwischenfall ereignete sich am 17. April in Aachen. Der 58-Jährige fühlte sich von einem Mann, der zufällig auf ihn zulief, derart bedroht, dass er ein Messer zückte. Glücklicherweise wurden Polizeibeamte Zeuge der Situation, griffen ein, und der Wetteraner wurde in die Psychiatrie gebracht - zunächst in Aachen, dann wurde er nach Herdecke verlegt. Dort tauchte er nach einem Freigang mit einem Messer auf. Kurz vor dem zweiten Vorfall wurde er dann entlassen. Dieser zweite Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 16. Mai.

Nächtliche Ruhestörung

Er lärmte in seiner Wohnung, störte die nächtliche Ruhe. Der betroffene Polizeibeamte und seine Kollegin fuhren zum ersten Mal zu seiner Anschrift und drehten letztlich die Sicherungen raus, um für Stille zu sorgen. Es blieb laut, sie rückten ein zweites Mal aus, standen vor verschlossener Tür und mussten sie eintreten. In der dunklen Wohnung kam es dann zu dem Angriff mit den Messern, der mit dem Schuss ins Bein und zwei traumatisierten Polizisten endete.

Massive Folgen für die Beamten

Mitte November begann das Sicherungsverwahren gegen den beschuldigten Wetteraner, der von Notwehr sprach und davon, dass die Beamten doch zu einer zivilen Zeit wie 11 Uhr hätten kommen können. Eine ganze Reihe von Zeugen ermöglichten es den Prozessbeteiligten, ein Bild von dem 58-Jährigen und der Schwere seiner Erkrankung zu erlangen und gleichzeitig auch, die .

Allgemeinheit muss geschützt werden

In seinem Gutachten sprach der Sachverständige Dr. Nikolaus Grünherz, Arzt für Psychiatrie, nun von einer „wahnhaft gesteuerten Privat-Logik“, attestierte dem Beschuldigten eine paranoide Schizophrenie und war von seiner Schuldunfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat überzeugt. Er sprach sich für die Anordnung der Unterbringung in der Psychiatrie aus. Es bestehe „die dringende Notwendigkeit“ ständiger ärztlicher Überwachung, Medikation und Exploration. Auch müsse die Allgemeinheit geschützt werden.

Staatsanwalt ohne Zweifel

Staatsanwalt Nils Warmbold fand für die Gefährlichkeit des Angriffs in Wetter in seinem Plädoyer kurz darauf deutliche Worte: „Hier hätte das auch ganz anders ausgehen können.“ Von den psychischen Folgen für die Opfer ganz abgesehen. Warmbold folgte dem Ergebnis des Sachverständigen, hatte ebenfalls keine Zweifel an der Schuldunfähigkeit des Wetteraners und beantragte die Anordnung der Unterbringung. Das sah Nebenklagevertreter Marco Ostmeyer, Rechtsanwalt der beiden Polizeibeamten, nicht anders.

Tod der Freundin als Hauptgrund

Ihm war es außerdem ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass dieser Prozess seiner Überzeugung nach gar nicht hätte stattfinden müssen oder es vielmehr nicht zu dem Angriff in Wetter gekommen wäre, wenn der Beschuldigte deutlich früher Hilfe erhalten hätte. „Wäre das hier zu verhindern gewesen? Ja.“ Derweil hatte auch Carsten Hoffmann, Anwalt des Wetteraners, keine Zweifel an der Notwendigkeit einer Unterbringung. „Ich denke, dass da kein Weg dran vorbeiführt.“ Sein Mandant sei auch einverstanden, sei bereit, das anzunehmen und mitzuarbeiten. "Der Beschuldigte selbst sah den Hauptgrund für das Geschehene in dem Tod seiner Freundin kurz vor Weihnachten 2019 und betonte, dass er sich im Betreuten Wohnen damals sehr wohl gefühlt habe. Zumal er in dem Rahmen im Altenheim Musik habe machen dürfen. Und um das zu bekräftigen, stimmte er ein Lied an."

"Tragischer Fall"

„Wir haben es hier mit einem tragischen Fall zu tun", befand die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen letztlich. Ohne die Erkrankung wäre das Leben des 58-Jährigen sicherlich ganz anders verlaufen. Er habe die Polizisten in seinem Wahn für Angreifer gehalten, die ihm nach dem Leben getrachtet hätten. Auf der anderen Seite verwies sie aber auch auf die gravierenden Folgen für die beiden Beamten. Was das Geschehen in der Tatnacht betraf, zeigte sie sich überzeugt: „Letztlich war der Gebrauch der Schusswaffe das einzige Mittel für den Geschädigten, sein Leben zu retten." Die Unterbringung des schuldunfähigen Mannes wurde angeordnet.