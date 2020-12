Musikschulen tragen Weihnachtsmusik in jedes Herdecker Haus

Herdecke Wenn die Zuhörer nicht in die Stiftskirche zum Zuhören kommen dürfen, müssen die Musiker eben ins Haus kommen — virtuell natürlich.

Wenn die Zuhörer nicht in die Stiftskirche zum Zuhören kommen dürfen, müssen die jungen Musiker eben zu jedem Herdecker kommen. Der Video-Kanal „Youtube“ macht‘s möglich. Hier steigt zu Corona-Zeiten das Weihnachtskonzert 2020.

Corona hat auch Herdecke fest im Griff. Seit März konnten die geplanten Veranstaltungen der städtischen Musikschule in Herdecke nicht mehr stattfinden. Ins Wasser gefallen ist auch das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikschule in der Stiftskirche. Aber nicht so ganz.

Kling klong, ding dong - eine englische Weise eröffnet das virtuelle Weihnachtskonzert mit einer Gesamtdauer von über einer Stunde. Immer mehr Gesichter und Stimmen gesellen sich beim Chorgesang dazu. Jedes Kind ist an einem anderen Ort aufgenommen worden und doch singen sie ein Lied zusammen. Wie man das zu Corona-Zeiten macht?

Ulrike Dittmar-Dretzler erklärt in ihrem Begrüßungswort, dass am Ende nicht einmal das Musikschulstudio für die Aufzeichnungen genommen werden konnte. Angesichts der Pandemie geht auch bei der Musikschule alles auf Abstand - und dennoch weiter: Für den Auftakt des kleinen Konzertfilms sind alle Aufnahmen zusammengeschnitten und die Töne vereint worden. Die Kopfhörerchen in den Ohren der Sängerinnen und Sänger lassen vermuten, wie sie sich bei der Aufnahme in den virtuellen Chor eingereiht haben.

In der Musikschule haben in den letzten Monaten alles zu spüren bekommen, „wie wichtig die Musik doch für unser aller Leben ist“, heißt es im Ankündigungstext der Youtube-Show. Im Film sagt dann Ulrike Dittmar-Dretzler: „Musik spendet Freude und gibt Trost in schwerer Zeit.“ Obwohl der Unterricht teilweise nur online gegeben werden konnte, seien viele Schülerinnen und Schüler mit großer Begeisterung dabei gewesen.

Nun ist auch das Weihnachtskonzert in seiner traditionellen Form unter die Räder der Pandemie gekommen. Aber dafür ist es auch nicht nach einer Stunde und 14 Minuten verklungen sondern kann sofort und jederzeit Freude machen - weit über den Jahresabschluss hinaus.

Zu sehen und zu hören ist der Konzertfilm unter: https://www.herdecke.de/bildung-kultur/schulen/musikschule.html