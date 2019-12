Der ehemalige Wengeraner und Pastor i.R. Bernhard Alshut ist Krippenbauer und -sammler aus Leidenschaft. Aktuell sind rund 100 seiner Krippen in Essen in einer Ausstellung zu sehen.

Wengern/Witten. Ehemaliger Wengeraner Pastor stellt in Essen erneut einige seiner Krippen aus. Dabei haben die Werke für ihn eine ganz besondere Bedeutung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Krippen Zugang zu Menschen finden

Es riecht nach einer Mischung aus Moos und warmem Holz, als Bernhard Alshut in sein Wohnzimmer geht. Kerzen stehen auf dem Tisch, an den Wänden hängen Bilder der Mutter Gottes und Jesus. Ebenfalls auf dem Tisch liegt eine Lupe mit goldenem Rand – daneben, beinahe unscheinbar, eine kleine Schachtel. „Da ist eine Krippe drin. Ganz klein ist sie im Kirschkern. Mit einer Lupe kann man sogar die Gesichter der Tiere im Hintergrund erkennen“, sagt der 72-Jährige stolz. Der ehemalige Pastor, der lange auch in Wengern lebte, sammelt seit Jahren Krippen aller Art.

25 Jahre Krippenbaumeister

Von ganz kleinen über große Holzfiguren bis hin zu Krippen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten. „Mich interessieren Krippen, die anders und einzigartig sind. Gewöhnliche Krippen, die jeder hat, interessieren mich nicht mehr. Davon trenne ich mich eher im Moment. Denn so viel Platz habe ich ja nun auch nicht“, sagt er und lacht.

Die kleine Krippe in der Fruchtschale hat Bernhard Alshut in einem Weltladen gekauft. Sie kommt aus Südamerika. Foto: Ramona Richter

Bis zu 600 Krippen zählt seine Sammlung – knapp 100 davon sind derzeit in der St. Elisabeth Kirche in Essen-Fronhausen zu sehen. Seit einigen Jahren veranstaltet er dort eine Ausstellung. Angefangen habe dies, als der nun in Witten lebende ehemalige Pfarrer in Essen stationiert war. „Ich habe 14 Jahre dort gearbeitet, und irgendwann wurde aus der einfachen Krippensammlung eine richtige Ausstellung. Natürlich immer zu einem anderen Thema“, sagt er. Thema in diesem Jahr ist „25 Jahre Krippenbaumeister“. Denn vor genau dieser Zeit ging der 72-Jährige nach Innsbruck, um in nur vier Jahren seinen Meister im Krippenbauen zu absolvieren. Vier Jahre, vier Kurse und vier selbstgebaute Krippen später hat er den Titel sicher. „Ich habe dort viele Menschen kennengelernt und auch neue Techniken“, so Alshut. „Es gibt fast nichts, aus dem man keine Krippe bauen kann. Selbst aus trockenen Nudeln könnte man, wenn man sie durchschneidet, Dachpfannen machen.“

Herdecke Wetter Besucher willkommen Die Ausstellung „25 Jahre Krippenbaumeister“ in der St. Elisabeth Kirche in Essen-Fronhausen ist vom 24. Dezember bis 19. Januar täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Vor und nach allen Gottesdiensten kann die Ausstellung ebenfalls besucht werden. Bis zum 2. Februar sind weitere Besichtigungen nach vorheriger Absprache möglich. Anmeldungen nehmen Familie Koch, 0201766693, Familie Potztal, 0201751139, und Bernhard Alshut, 01636600780, entgegen.

Dachpfannen aus Nudeln, Figuren aus Maisstroh oder aus Filz – in den vergangenen Monaten hat sich der ehemalige Pfarrer aus Wengern einige Gedanken gemacht. „Zu Beginn dachte ich mir immer – Krippen und Nachhaltigkeit – wie soll das zusammenpassen? Aber irgendwann fallen einem immer mehr Ideen ein.“ Im Frühjahr erst habe er sich eine Krippe gekauft, die aus einer Eichenwurzel besteht. Auf ihr stehen die heilige Familie und einige kleine Schäfchen – allesamt aus Filz hergestellt. Aber auch aus Stroh und Papier könne man leicht eine Krippe selbst basteln. Daher soll die Ausstellung im kommenden Jahr unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ stehen.

Tiefgründige Gespräche

Diese Krippe hat der 72-Jährige selbst gebaut. Die Figuren aber habe er gekauft. Foto: Ramona Richter

Nicht nur gesammelte, sondern auch selbstgebaute Werke werden dann zu sehen sein. Die ersten Erfahrungen mit dem Werkeln hatte Bernhard Alshut bereits in seiner Kindheit. „Mein Vater hatte schon früh die Ställe gebaut. Wir hatten immer schon eine Krippe.“ Ohne würde ein Weihnachtsfest für den 72-Jährigen auch nicht in Frage kommen. „Ich habe eher mehrere aufgestellt“, sagt er und lacht.

Das gehöre einfach dazu. Und eine Lieblingskrippe hat der Baumeister natürlich auch. „Ich hänge sehr an der meiner Familie. Als ich noch klein war hat meine Mutter immer erzählt, dass sie die Figuren damals von ihrer Oma zur Verlobung bekam. Das heißt die Figuren sind schon über 100 Jahre alt.“

Aber Krippen seien viel mehr als eine schöne Deko an den Festtagen. „Sie bieten einen Zugang zu den Menschen“, so Alshut. Bei kaum einem anderen Treffen sei er mit den Menschen so sehr ins Gespräch gekommen wie beispielsweise bei den Krippenbaukursen, die er damals in Wengern anbot. „Bei Bildungsabenden oder Bibelstunden kommen vielleicht vereinzelt Interessierte. Doch die Gespräche, die ich bei den Kursen hatte, waren mehr als nur über den Glauben. Das waren tiefgründige Gespräche“, sagt er. Krippen – Wohnstätte, Dekoration und Tradition in einem.