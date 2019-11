Herdecke. Ein Besuch des Herdecker Winterzaubers wird noch entspannter. Der Bürgerbusverein weitet nämlich seinen Fahrplan aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Herdecker Bürgerbus zum Winterzauber und zurück

Während in den Städten der Umgebung mancher Weihnachtsmarkt jedes Jahr früher eröffnet wird, ist das erste Adventswochenende für den Herdecker Winterzauber ein gesetztes Datum. Das ist der ideale Moment, um in den „Vorweihnachtsmodus“ umzuschalten. Jetzt ist es Zeit für einen Bummel durch die geschmückte Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern entlang der Fußgängerzone oder über den Kampsträter Platz.

Glühwein oder Apfelpunsch, Bratwurst oder Stockbrot, Adventslieder oder DJ, Kunsthandwerk oder Weihnachtsschmuck – da gibt es für jeden etwas, für die Kleinsten auch ein Karussell auf dem Kampsträter Platz. Herdecke lädt also wieder wie so oft im Jahr zum Bummeln und Genießen ein. Am Sonntag gibt es außerdem einen verkaufsoffenen Sonntag. Angesichts des Glühweins und anderer Genüsse sowie der limitierten Parkmöglichkeiten bietet sich der Bürgerbus für den Besuch an. Der weitet daher für die Besucher des Winterzaubers seinen Fahrplan stark aus – erstmalig auch bereits am Freitagabend zum „Glühweinzauber“.

Stündliche Taktung

Am Freitag, 29. November, wird der Bürgerbus zunächst seinen normalen Linienverkehr absolvieren. Damit kann man bzw. frau auch den „Glühweinzauber“ mit der Fahrt, die um 17.48 Uhr in Herdecke Mitte aus Kirchende, Poethen und Nacken ankommt, erreichen. Von Herrentisch und Sonnenstein ist es möglich, ab 18.05 Uhr stündlich in der Stadtmitte zu sein. Für den Heimweg wurden neu Zusatzfahrten eingerichtet, die als Schnellfahrt bis 21.07 Uhr stündlich über Nacken, Poethen und Kirchende zum Schraberg fahren. Zum Sonnenstein und Herrentisch geht es auf der üblichen Route stündlich bis 20.49 Uhr ab Herdecke Mitte.

Am Samstag, 30. November, wird der Bürgerbus ab 8.22 Uhr die planmäßigen Fahrten entsprechend dem Samstag-Fahrplan durchführen. Danach werden die Fahrten im Zwei-Stunden-Rhythmus bis in den Abend fortgesetzt, so dass jeder den Winterzauber erreichen kann. Ab 19.07 bis 21.07 Uhr bringt der Bürgerbus die Fahrgäste dann stündlich ab Herdecke Mitte über den Nacken und den Poethen nach Kirchende und zum Schraberg. Dabei dauert die Fahrt von der Herdecker Innenstadt bis Kirchende kaum 20 Minuten und bis Schraberg nur einige Minuten länger. Ab 18.49 bis 20.49 Uhr bringt der Bürgerbus die Winterzauber-Besucher ebenso stündlich ab Herdecke Mitte zum Sonnenstein und Herrentisch nach Hause.

Verkaufsoffener Sonntag

Am verkaufsoffenen Sonntag, 1. Dezember, wird der Fahrplan ebenfalls erweitert. Der Bürgerbusbetrieb beginnt bereits um 11.13 Uhr am Ender Friedhof zunächst im stündlichen Rhythmus bis 13.13 Uhr bzw. von 11.54 bis 13.54 Uhr Im Dorloh, danach gilt der normale Sonntagsfahrplan mit den letzten Fahrten Richtung Waldfriedhof um 17.49 Uhr und über Nacken und Poethen nach Kirchende und Schraberg um 18.07 Uhr. Damit können die Besucher des Winterzaubers dieses letzte Stadtfest des Jahres optimal und mit dem neuen Bus auch besonders umweltfreundlich nutzen.