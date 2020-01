Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als 1500 Filialen

Geöffnet sein wird die neue Action-Filiale in Herdecke Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr.

Bei Action finden Kunden über 6.000 Produkte in insgesamt 14 Produktkategorien, wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug & Unterhaltung.

Die erste Action-Filiale in Deutschland eröffnete in 2009; heute gibt es mehr als 250 Filialen in Deutschland.

Action betreibt aktuell in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Polen mehr als 1500 Filialen; jeden Monat kommen durchschnittlich sieben neue Filialen dazu.

Action beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter. In 2018 betrug der Umsatz nach Unternehmensangaben 4,2 Milliarden Euro.

Verantwortlich für die Entwicklungen und das Management von Action in Deutschland ist Deutschland-Geschäftsführer Steffen Rosenbauer mit seinem 100-köpfigen Team in der Düsseldorfer Landeszentrale.