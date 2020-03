„Düstere Prognosen sagen voraus, dass im Jahr 2050 mehr Plastikmüll als Fische im Meer schwimmen wird.“ Mit diesen Worten untermauerte Uwe Slotkowski von der Arbeitsgruppe Klimaschutz die Bedeutung aller Anstrengungen in Sachen Umweltschutz, noch bevor er den Rechenschaftsbericht 2019 der Lokalen Agenda 21 im Hauptausschuss präsentierte.

Im Rückblick zeigte sich, dass aus dem Netzwerk der Lokalen Agenda bereits 2010 eine BürgerEnergieGenossenschaft (BEG) hervorgegangen ist, die sich hauptsächlich im Bereich des Postleitzahlgebiets 58 engagiert. Die BEG 58 zählt derzeit 374 Mitglieder mit einer Einlage von 1.446.000 Euro. Sie betreiben 107 Solarstromanlagen, die jährlich Strom für etwa 886 Haushalte erzeugen.

Mit viel Engagement wurde aus dem Kreis der Lokalen Agenda-Mitstreiter von 2013 bis 2017 auch ein jährlicher Klimafolgen-Aufwandbericht erstellt. „Die Jahre 2018 und 2019 haben aus unserer Sicht gezeigt, dass ein ,Handeln jetzt’ wesentlicher preiswerter ist als ein ,Handeln später’“, so Uwe Slotkowski.

Auch mit den Schulen kooperiert(e) die Lokale Agenda – unter anderem durch eine enge Einbindung der Schulen ins Programm des Umweltmarktes, den die Lokale Agenda alljährlich zusammen mit Verwaltung und Stadtbetrieb betreut. In diesem Jahr ist er für den 5. September geplant. Es besteht weiterhin das Angebot, dass Klimabotschafter die Schulen besuchen, um die Idee des Umweltschutzes in den Unterricht zu tragen.

Laut Mitteilung von Bau-Fachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer liege der Stadt Wetter nun auch der positive Bewilligungsbescheid für einen Klimaschutzmanager vor – eine Auswahl aus den Bewerbern sei getroffen.

Etwas zurückgegangen sei der Verkauf des fair gehandelten Wetter-Kaffees im vergangenen Jahr, merkte Slotkowski an: 427 Päckchen wurden insgesamt verkauft. Aber: Das neue Jahr fange gut an, versicherte er. Allein im Januar wurde schon fast so viel verkauft wie im Januar und Februar der vorherigen Jahre. „Die Nachfrage nach Wetter-Kaffee ist da, und wir werden ihn weiterhin anbieten“, so Slotkowski.

Ebenfalls beteiligte sich die Lokale Agenda an der Nachhaltigkeitsarbeit der Lichtburg – und setzt auch dies fort; gemeinsam soll in diesem Jahr eine Woche mit Schwerpunkt Klimaschutz rund um den Umweltmarkt-Termin herum veranstaltet werden. Dazu wird es auch Filme und Podiumsdiskussionen in der Lichtburg geben.

Schließlich verwies Uwe Slotkowski noch auf das Klima-Netzwerk, das sich derzeit in der Harkortstadt gründe und das auf der Suche nach einem Raum für die Zusammenkünfte noch ein wenig Unterstützung benötige. Diese sicherte Bürgermeister Frank Hasenberg auf dem kurzen Dienstweg zu. Großes Lob gab es abschließend an die Mitstreiter der Lokalen Agenda von Jürgen Uebelgünn (Grüne): „Wir haben gesehen, wie breit ihre Arbeit aufgestellt ist. Sie sind das Gewissen des Rates.“ Das wollte Kirsten Stich (SPD) noch steigern, in dem sie die Lokale Agenda als „Gewissen der Bürgerinnen und Bürger“ würdigte.