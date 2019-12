Letzter Dienst an Silvester für Hauptkommissar aus Wetter

„Es ist ein komisches Gefühl, aber bis jetzt ist die Freude vorrangig“, sagt Uwe Lehmann an seinem vorletzten Arbeitstag auf der Polizeiwache in Wetter. Ein letztes Mal wird er am Silvestertag um 6 Uhr zur Frühschicht antreten. Bis 14 Uhr. Dann ist endgültig Schluss – nach 42 Jahren im Polizeidienst.

Eigentlich hatte Uwe Lehmann in seiner Jugend andere Pläne: Bei der Demag absolvierte er eine Ausbildung zum Elektrogerätemechaniker, wollte auf Montage gehen. „Aber es werden nur erfahrene Monteure verschickt. Außerdem wartete ich auf die Einberufung zur Bundeswehr und hatte mich für ein Technikstudium eingeschrieben. Dann kam die Idee mit der Polizei, und ich bin zum Auswahltest nach Essen gefahren“, erinnert sich der Wetteraner. Er bestand und begann im Oktober 2017 mit der Ausbildung.

Erste Station Köln

„Ich musste nicht mehr zur Bundeswehr und habe die normale Polizeiausbildung in Wuppertal absolviert“, berichtet Lehmann. Es folgte ein Jahr in Köln, wo er am Flughafen und in der Innenstadt Dienst versah. Dort erkannte der Westfale schnell, dass er sich weder mit der Großstadt noch mit den Rheinländern auf Dauer würde anfreunden können und wollte zurück in seine Heimatstadt. „Dafür hat sich damals mein Mentor Gerd Steuer eingesetzt“, so Uwe Lehmann. 1981 konnte er zurück nach Wetter – und ist bis heute geblieben.

„Ich bin in Wetter geboren, hier aufgewachsen und werde auch hier beerdigt, wenn meine Familie meine Planung verwirklicht“, sagt der Hauptkommissar. Probleme durch den engen räumlichen Kontakt zu den Menschen habe er nie gehabt: „Ich habe Berufliches und Privates immer getrennt.“ Auch der jahrzehntelange Wach- und Wechseldienst habe ihm keine größeren Schwierigkeiten bereitet: „Ich konnte immer sechs Stunden am Stück gut und fest schlafen. Da konnte meine Frau ruhig staubsaugen, das hat mich nicht gestört. Für den Biorhythmus haben diese sechs Stunden meist gereicht.“

Für immer im Gedächtnis

Im Rückblick auf sein langes Berufsleben weiß der Hauptkommissar heute: „Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und: Bei Vollmond häufen sich die Einsätze – erfahrungsgemäß und statistisch.“ Aber natürlich gibt es Erlebnisse und Begegnungen, die für immer im Gedächtnis bleiben. „Was immer wieder Überwindung gekostet hat, war der Anblick von Toten, besonders von Verunglückten. Ebensolche Überwindung kostete es, Todesnachrichten an Angehörige zu überbringen. So werde ich nie vergessen, als wir einer jungen Familie in Herdecke die Nachricht überbringen mussten, dass die Mutter auf dem Weg nach Belgien, wo sie Möbel kaufen wollte, verunglückt war. Zurück blieben der Vater und drei kleine Kinder. Das kann man selbst als gestandener Polizist nicht so ohne weiteres rüberbringen.“

Herdecke Wetter In Ruhe frühstücken und Zeitung lesen Uwe Lehmann ist gebürtiger Wetteraner und lebt mit Ehefrau Heike in Grundschöttel. Zur Patchworkfamilie gehören vier erwachsene Söhne. Sohn Jan (32) ist in seine Fußstapfen getreten: Er arbeitet bei der Polizei in Schwelm. Im Ruhestand wird Uwe „Lemmi“ Lehmann auf jeden Fall „in Ruhe frühstücken, wann immer ich will. Und dann ausgiebig Zeitung lesen, in gedruckter Form. Das gehört für mich einfach dazu.“ Den Spitznamen Lemmi gaben ihm Kollegen in Anlehnung an den gleichnamigen Bücherwurm aus der TV-Kinderserie Lemmi und die Schmöker. „Dabei habe ich mit Büchern gar nichts am Hut“, wundert sich Uwe Lehmann bis heute darüber.

Gut erinnern kann er sich ebenfalls noch an ein völlig skurriles Erlebnis im Nachtdienst: „Um 5.30 Uhr wurde uns ein Verkehrsunfall am Waldfriedhof Buchenstraße in Herdecke gemeldet. Da war ein Autofahrer mit seinem Wagen die Treppe hochgefahren, hatte das Tor aus den Angeln gehoben und sich dann festgefahren. Er machte einen total verrückten Eindruck, hatte eine Spitzhacke und einen Spaten dabei. Er erklärte uns, er sei Landschaftsgärtner, habe die Leichenhalle aufgebrochen und seine Mutter rausgeholt, um sie nach Niedersachsen zu bringen und dort in lockerer Erde zu begraben. Ich habe dann mal in den Kofferraum geguckt, und da lag tatsächlich eine tote alte Frau.“

Nach Lust und Laune

Solche Erlebnisse wird es für Uwe Lehmann nicht mehr geben. „Haus, Garten und Ehefrau“ stehen nun auf seiner Liste. In dieser Reihenfolge? „Nein, in den letzten 25 Jahren unserer Ehe ist meine Frau nach ganz oben gerutscht“, versichert Lehmann und lacht. „Die Kinder sind aus dem Haus, und wir haben keine konkreten Pläne. Natürlich gibt es im Haus und im Garten immer was zu tun, aber ich entscheide nach Lust und Laune.“

Wenn Uwe Lehmann an Silvester seinen allerletzten Dienst beendet hat, wird er – während seine Frau noch arbeitet – ganz in Ruhe mit den Vorbereitungen für das sechsgängige Silvestermenü beginnen. Der 61-Jährige kocht gerne, musste er doch schon früh in die Rolle eines Hausmannes schlüpfen: „Meine Mutter ist gestorben, als ich 18 war. Davor habe ich sie zehn Jahre während ihrer Krebstherapie begleitet und für unseren Männerhaushalt mit Vater und Bruder gekocht, die Wäsche gewaschen und die Wohnung in Schuss gehalten. Eine klassische Rollenverteilung gibt es deswegen für mich und auch in unserer Ehe nicht.“

Sechs Gänge bis Mitternacht

Worauf Heike Lehmann sich am Silvesterabend freuen kann? Campari-Orange als Aperitif, Mango-Möhren-Süppchen mit Garnelen-Spieß, Carpaccio von Roter Bete mit Jakobsmuschel auf Schwarzbrot, Rinderfilet mit selbst gemachten Kroketten, Pfeffersauce und Brokkoli, karamellisierte Orange mit Vanillesauce und Eis sowie als Digestif ein altes Pflümli. Uwe Lehmann: „Und dann gibt es das Mitternachtsfeuerwerk.“