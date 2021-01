77 Haushalte ohne Heizung und Warmwasser in Herdecke

Die Warmwasserversorgung an der Schanze in Herdecke ist beeinträchtigt.

Herdecke Kalt erwischt wurden Anwohner an der Schanze in Herdecke. 77 Haushalte haben kein heißes Wasser. Heizungen funktionieren nicht.

An an einer Leitung der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) im Bereich "Zur Schanze" in Herdecke trat am Montagabend ein Schaden auf. Nach einem Rohrbruch sei Wasser in eine Gasleitung eingedrungen, teilte eine Sprecherin der DONETZ am Dienstagmorgen (5.1.) mit.

Schadstelle gefunden

"Derzeit ist die Gasversorgung zwischen Wittbräucker Straße und Dortmunder Landstraße unterbrochen", hatte das Unternehmen schon abends gemeldet. Da war die genaue Ursache noch unbekannt. Zwischenzeitig sei die Schadstelle eingegrenzt worden. Gas sei nicht ausgetreten. Betroffen sei vorrangig die Gasversorgung. Um den Schaden zu beheben, werde es aber auch zu Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen.

Am Dienstagmorgen war DONETZ mit 20 eigenen Mitarbeitern und Baufirmen dabei, den Schaden zu beheben. Zu diesem Zeitpunkt war eine Versorgung mit Gas für Warmwasser und Heizungen noch nicht wieder möglich. Die Anwohner seien informiert worden. Es könne noch kein genauer Zeitpunkt für den Abschluss der Arbeiten genannt werden. DONETZ bitte die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.