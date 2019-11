Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leidenschaftlicher Koch ist mittlerweile Bierbrauer und als Getränke-Experte gefragt

Nathaniel Stott wurde im Jahr 1968 als erstes von vier Geschwistern und als Sohn eines Konzertpianisten in Totnes an der Südküste Englands geboren. Sein Vater studierte damals an der örtlichen Musikhochschule.

Nach dem Umzug der Familie in die Großstadt Bristol wuchs Nathaniel Stott dort auf und ging zur Waldorfschule, was zum anthroposophischen Hintergrund seiner Eltern passte. Nach der Schule studierte er an der Uni Liverpool, ehe er 1992 zum Theologiestudium nach Deutschland kam.

2012 kam der Gedanke auf, sich in der Gastronomie zu versuchen. Er erfuhr, dass in Herdecke gerade jemand für eine Gaststätte gesucht werde. Er schrieb der Stadt einen Brief und übernahm dann im November 2012 die Traditionskneipe Bleichsteinterrassen am Freibad in Herdecke.

Mittlerweile ist Stott Biersommelier (Spezialität Craft-Biere), bietet verschiedene Verköstigungs-Kurse an und braut auch selbst Bier.