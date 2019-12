Herdecke. Mit lautem Jubel und dem Versprechen auf ein Wiedersehen entließ das Publikum die Band „Spark“ aus dem Weihnachtskonzert im Werner-Richard-Saal.

Konzert zur Weihnacht mit „Spark“ in Herdecke

Das Weihnachtskonzert am Sonntagabend im überfüllten Werner Richard Saal war an Spannung nicht zu überbieten. „Sparks of Christmas“ (Weihnachtsfunken) sprühten.

„Spark – die klassische Band – präsentiert weihnachtliche Klänge von gestern und heute“ war der Titel des Programms. Die Meister von Morgen Andrea Ritter und Daniel Koschitzki, Blockflöte, Stefan Balaszovic, Violine und Viola, Victor Plumettaz, Violoncello, und Christian Fritz, Klavier, hatten ein umfangreiches Programm gedruckt, aber ihr Moderator Koschitzki gab dem Publikum den guten Rat, „nicht auf die Zettel zu schauen“. Reihenfolge der Komponisten wechselten den Platz oder verschwanden zugunsten der Lieblingswerke des Ensembles.

Eine Vielzahl verschiedener Flöten

An die 20 Flöten sichtete man auf der Bühne, winzig kleine und überlange, „normal durchlöcherte“ oder seltsam geformte: Instrumente aus Renaissance, Barock, Klassik und Moderne, dazu Koschitzkis Melodica, ein Blasinstrument mit Klaviertastatur. Das Team war - ohne Noten! - perfekt eingespielt.

Michael Nyman (*1944) bezog sich auf Mozart: „In Re Don Giovanni“ . Dieser kam mit den Variationen über „Ah! vous dirai- je, Maman“, zu Wort, ein durchsichtig-elegantes Klavierwerk, hierzulande bekannt als „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Die Flöten sangen die Melodie, warfen synkopische Blitze ins Orchester, eine Moll-Variation stimmte melancholische Töne an. Zum Schluss gab es ein lautes Getöse: hier war wirklich der Weihnachtsmann dargestellt.

Bach beschrieb in seiner Hirtenmusik „Schafe können sicher weiden, wo ein sanfter Hirte wacht“ die Rolle der Hirten. Hier spielten die Flöten in Parallel-Struktur eine friedevolle Arie, dann übernahm das Cello mit beseeltem Ton die Führung. Das Klavier hatte in seiner Begleitung „schräge“ Akkorde, die nicht nach Bach klangen, sondern die Verbindung zur Moderne betonten. Koschitzki hatte bei beiden Programmpunkten am Arrangement mitgewirkt, ebenso bei dem Abba-Song „Dancing Queen“ und den Variationen über „Leise rieselt der Schnee“ von Eduard Ebel (1839-1905).

Chiel Meijering (*1958), ein Amsterdamer Komponist, widmete speziell dem Ensemble ein Werk. Koschitzki profilierte sich mit dem Song „A Silent Night With You“ von Myra Ellen Amos (*1963) als einfühlsamer Sänger ohne kitschiges Vibrato. Eine Komposition des Cellisten Plumettaz zu Beginn in wildem Tempo, dann mit einzelnen Einwürfen zu Motiv-Gesprächen, zum Schluss einem rasanten Tanz, rief besonders lauten Jubel beim Publikum hervor. Natürlich gab es eine Zugabe und das Versprechen, bald wieder zu kommen.