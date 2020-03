Spaziergänger haben sie längst entdeckt, die neuen Pflanzplätze im Wald auf dem Harkortberg. Neben der Straße Am Wetterberg etwa, einer Verlängerung der oberen Bergstraße, ist solch eine kleine Schonung mit vielen Roteichen zu sehen. Vor lauter Plastikhüllen ist aber von den eigentlichen Pflänzchen nicht viel zu sehen.

Wichtige Funktion

Förster Maximilian Bremes erklärt, dass die Plastikrohre eine wichtige Funktion haben und spricht von Wuchs- und Schutzhüllen: „Die Hüllen schützen die kleinen Setzlinge vor Wildverbiss. Außerdem wirken sie wie ein Gewächshaus, denn drinnen ist es warm und feucht. Das regt die Pflanzen zum Wachstum, in diesem Fall zum Höhenwachstum an."

Gut geschützt vor Wildverbiss: Die Plastikhüllen wirken zudem wie ein Gewächshaus. Foto: Elisabeth Semme

Man gehe zwar davon aus, dass sich der hier verwendete Kunststoff von selbst zersetze, was aber nicht der Fall sei – zumindest nicht absehbarer Zeit. So könnten die Hüllen nach ein bis zwei Jahren eingesammelt und noch einmal wiederverwendet werden. „Gerade für kleinere Flächen machen die Hüllen zum Schutz der Setzlinge eher Sinn, als sie komplett einzuzäunen. Und einen Zaun muss man auch wieder abbauen", so Bremes.

Sturmtiefs und Trockenheit

Auch an kahlen Flächen, umgeknickten Bäumen sowie übermannshohen Stapeln aus aufeinandergelegten Baumstämmen kommen Spaziergänger dieser Tage vorbei.

Herdecke Wetter Förster im Revier Witten Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist gegliedert in 16 Regionalforstämter; Wetter und Herdecke gehören zum Regionalforstamt Ruhrgebiet. Die Forstämter nehmen hoheitliche Funktionen wahr, bewirtschaften den landeseigenen und betreuen privaten und kommunalen Wald. Präsenz vor Ort wird durch Förster in ca. 300 Forstbetriebsbezirken (Revieren) gewährleistet; Förster Maximilian Bremes aus Wetter betreut das Revier Witten.

Da haben die beiden letzten Sturmtiefs Elli und Sabine im Wald, der im Eigentum der Familie Harkort ist, wohl ganze Arbeit geleistet? „Das waren nicht nur die Sturmtiefs, sondern man muss das in Kombination mit der Trockenheit der letzten beiden Jahre sehen. Wie die Wälder das überstanden haben, wird sich erst in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten zeigen. Die Böden sind zwar im Moment gut gesättigt, aber ob die Bäume das Wasser aufnehmen können, das wissen wir nicht. Da muss man abwarten und die Entwicklung beobachten", so Maximilian Bremes. Und weiter: „Wir haben hier aber kein flächiges Absterben wie in anderen Bundesländern. Und dramatische Bilder gibt es etwa im Raum Hagen, wo hektarweise Wald abgestorben ist. Ganze Fichtenwälder in Breckerfeld und Dahl, wie wir sie hier in Wetter auch gar nicht haben, sind dort komplett tot. Da verändert sich gerade die Landschaft."