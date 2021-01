Überraschung an der Haustür: Alle Kita-Kinder der Kinderarche fanden dort jetzt einen Abenteuerbeutel für den Wald.

Bildung Kita-Kinder aus Wetter finden Überraschung an der Haustür

Wetter Die Kinderarche verteilte Baumwollbeutel an alle Kita-Familien. Gut gefüllt mit Ideen und Anregungen für Abenteuer im Wald.

Grundschöttel. Überraschung: Alle Kinder des Familienzentrums Kinderarche fanden jetzt einen der vielen weißen Stoffbeutel vor ihrer Haustür, die zwei Mitarbeiterinnen am Vormittag verteilt hatten. Da viele Familien ihre Kinder wegen der aktuellen Situation zu Hause betreuen und der Kindergartenalltag nicht wie gewohnt stattfindet kann, wollte das Team den Familien mit dem Abenteuerbeutel "to go" eine Freude bereiten.

Von Janina Peitz entwickelt

Der Baumwollbeutel plus Inhalt wurde von der Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz entwickelt, damit Kinder einen erlebnisreichen Ausflug in der Natur erleben können. "Gerade in diesen Zeiten ist der Wald für uns und unsere Kinder ein Rückzugs- und Wohlfühlort frei von Corona-Ängsten und Sorgen. Er bietet den Kindern einen ganz bedeutsamen Spielplatz, der alle Sinne anregt", heißt es dazu aus der Kinderarche.

Tasten, beobachten, sammeln

Unebene Waldböden, steile Abhänge und auf dem Weg liegendes Gestrüpp müssen überquert werden und stellen die Kinder vor große körperliche Herausforderungen. Dafür braucht es hohe Konzentration. Die Kinder haben die Möglichkeit, den Wald zu ertasten, Waldbewohner zu beobachten und ihnen und den Blättern im Wind zu lauschen. Im Wald können Materialien gesammelt werden, die Fantasie und Gestaltungsfreude anregen. Er bietet Erholung und lässt die Kinder frische Luft atmen.

Hilfe des Förderveins

"Wir fanden den Erlebnisbeutel als Geschenk an unsere Familien sehr passend. Wir hoffen, dass er ihnen als Anregung dient und ihnen eine kleine Freude bereitet hat. Wir danken Janina Peitz für die Idee und unserem treuen Förderverein, der uns als Kinderarche bei der Idee finanziell unterstützt hat", so die Erzieherinnen. Sie hoffen nun, dass die Kinder trotz Einschränkungen die Zeit nutzen können, um die Natur und den Wald zu entdecken. Und natürlich hoffen sie, dass sie das irgendwann wieder gemeinsam mit den Kindern tun können.+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++ https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/immer-die-neusten-nachrichten-aus-wetter-und-herdecke-id228405613.html