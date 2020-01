Herdecke. Die Evangelische Kirchengemeinde in Herdecke hat eine Aktion der Nachhaltigkeit gestartet. Seltene Metalle sollen nicht einfach entsorgt werden.

Kirchengemeinde in Herdecke sammelt alte Handys

Die Evangelische Kirchengemeinde Ende ruft dazu auf, alte Handys wiederzuverwerten. Pfarrerin Godejohann erklärt: „Zu Weihnachten wurden viele Handys verschenkt. Manchmal liegen auch noch alte Handys in Schubladen. In ihnen sind seltene Metalle enthalten, die nur begrenzt auf der Erde vorhanden sind und unter schwierigen Bedingungen abgebaut werden. Es macht Sinn, diese Metalle zu recyceln. Dabei wollen wir helfen und haben uns der NRW-weiten Aktion angeschlossen.“ Dazu hat die Kirchengemeinde in der Kirche und den Gemeindehäusern Sammelboxen aufgestellt. Gebrauchte Handys können auch im Gemeindeamt in Ende abgegeben werden oder in einem Umschlag in den Briefkasten vor dem Gemeindeamt, Kirchender Dorfweg 44 getan werden.

Auch im Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Her­decke können alte Handys abgegeben werden.