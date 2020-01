Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Joachim Bothe blieb nur anderthalb Jahre

Bis März 2018 war Christian Müller-Espey Geschäftsführer des Kulturvereins Lichtburg; dann verabschiedete er sich nach 18 Jahren in Richtung Hildesheim, um an der Uni angehende Kulturmanager zu unterrichten.

Sein Nachfolger wurde Joachim Bothe. In Kierspe aufgewachsen, studierte Bothe in Leipzig Soziologie, Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaften. In der Harkortstadt, so schien es, kam er nie richtig an.