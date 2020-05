Auch in der Stiftskirche St. Marien in Herdecke findet Sonntag ein Gottesdienst statt.

Corona und Gottesdienste Jetzt wieder viele Gottesdienste in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Ohne Abendmahl und Handkommunion, dafür mit Abstand und Maske - so wird es in den Gottesdiensten beider Konfessionen am Wochenende aussehen.

In vier evangelischen Kirchen in Herdecke, Wetter und Volmarstein werden am kommenden Sonntag, 10. Mai, erstmals seit dem Lockdown wieder Gottesdienste gefeiert – allerdings erst einmal ohne Abendmahl. Voraussetzung für die Wiederaufnahme ist ein Hygienekonzept jeder einzelnen Gemeinde, das die Superintendentur des Evangelischen Kirchenkreises Hagen abgesegnet hat.

Mundschutz ist Pflicht

„Es kann nicht darum gehen, zur Normalität zu zurückzukehren, sondern darum, Gottesdienst verantwortlich zu feiern und die Ansteckungsgefahr zu minimieren“, betont Superintendentin Verena Schmidt. „Wir freuen uns über alle, die kommen können.“ Aber: „Wem das nicht möglich ist, dem stehen nach wie vor die Angebote, die die Gemeinden digital oder auch per Anrufbeantworter anbieten, zu Verfügung.“ Auch der „Gottesdienst zu Hause“ in Volmarstein findet weiter statt. Die Hygienekonzepte der Kirchengemeinden beinhalten im Wesentlichen folgende Punkte: begrenzte Platzanzahl je nach Kirchengröße, Desinfektion des Kirchenraumes vor und nach dem Gottesdienst, verkürzte Liturgie, kein Gesang, keine Blasmusik, zugewiesenen Plätze, Abstandswahrung, Hausgemeinschaften dürfen zusammensitzen, Mundschutz ist Pflicht und ist mitzubringen (einige Gemeinden halten eine geringe Menge zur Ausgabe vor), Handdesinfektion, Laufwege sind gekennzeichnet sowie Einlass- und Wegekontrolle. Die Gemeinden werden zudem Teilnahmelisten führen, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können

Hier die Übersicht der Gottesdienste in den Kirchengemeinden in Herdecke, Wetter und Volmarstein:

Evangelische Kirchengemeinde Volmarstein: Christuskirche am Sonntag, 10. Mai, um 10.30 Uhr; Dorfkirche am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr (digitale Angebote beachten)

Evangelische Kirchengemeinde Ende: Sonntag, 10. Mai, 10.30 Uhr (auch digitale Angebote)

Evangelische Kirchengemeinde Herdecke: Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr in der Ev. Stiftskirche St. Marien (auch digitale Angebote)

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wetter: gemeinsamer Gottesdienst mit der reformierten Gemeinde am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr in der Lutherkirche; Gottesdienst in der reformierten Kirchen am Sonntag, 17. Mai (auch digitale Angebote).

In einigen katholischen Gemeinden fanden bereits am vergangenen Wochenenden Heilige Messen statt. Am kommenden Wochenende gelten folgende Termine:

St. Elisabeth Ende: Samstag, 9. Mai, 18 Uhr

St. Peter und Paul Alt-Wetter: Sonntag 10. Mai, 9.30 Uhr

St. Philippus und Jakobus Herdecke: Sonntag, 10. Mai, 11 Uhr

Auch in diesen Gotteshäusern gelten aufgrund der Corona-Pandemie folgende Auflagen: Besucher sollen sich ausschließlich auf markierte Plätze setzen. Sind diese belegt, müssen sie die Kirche verlassen. Zudem soll jeder Besucher sein eigenes Gotteslob mitbringen (alte oder neue Ausgabe). Aus hygienischen Gründen stellt die Pfarrei keine zur Verfügung. Eine Mundkommunion ist nicht möglich. Angekündigt sind zudem gottesdienstliche Ordnungsdienste, dessen Hinweisen die Besucher folgen sollen.