Wetter/Herdecke. Die Linie 553/555 fährt wegen der Sperrung in den Klippen derzeit über Vorhalle. Haltestellen in Wetter und Herdecke werden nicht bedient.

Ursprünglich war die Busumleitung zwischen Wetter und Herdecke nur für eine Woche gedacht. Mittlerweile ist sie auf fünf Wochen ausgedehnt. Und vielleicht kommt ja noch mehr Sperrzeit in den Klippen oben drauf. Da ist es schön, wenn an aktuell nicht bedienten Haltestellen Hinweise zu finden sind, wo der Einstieg klappt. „Alle betroffenen Haltestellen wurden von uns mit einem Hinweis auf die nächstmögliche Einstiegsmöglichkeit versehen“, heißt es auf Nachfrage bei der Verkehrsgesellschaft Ruhr. Nur am Haltepunkt Stadtsaal sei ein „Missgeschick“ passiert. Der fehlende Hinweis hier war Grund für die Recherche.

Herdecke Wetter Weitere Infos im Netz Aufgrund von Straßenbauarbeiten auf der L675 zwischen Wetter Herdecke wird die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt, so steht es auf den Infoseiten der Verkehrsbetriebe Ennepe-Ruhr. Für weitere Infos: Bei der Suche VER Fahrplanänderungen 555 eingeben.

Eine Leserin war ziemlich erbost. Nicht, weil die Busse der Linie 553/555 nicht mehr dichter vor ihrer Haustür halten. Aktuell werden in Wetter die Haltepunkt Freiheit vorm Rathaus und Stadtsaal nicht mehr angefahren. Sie störte vor allem, dass sie keinen Hinweis fand, bis zu welcher Haltestelle sie denn nun laufen müsse, um in den Bus nach Herdecke einsteigen zu können. Versehentlich sei am Stadtsaal der Hinweis unterlassen worden, die untere Hälfte blieb weggeklappt. Das sei mittlerweile behoben. „Für dieses Missgeschick“, so VER, „möchten wir uns bei den Fahrgästen entschuldigen.“

Die Straße zwischen Wetter und Herdecke ist wegen der Überprüfung der Hangsicherung gesperrt. Auf Herdecker Seite sind von dem Umweg, den die Linie 553/555 jetzt über Vorhalle nimmt, entschieden mehr Haltepunkte berührt als in Wetter. Der Sperrung am nächsten liegt die Einstiegsmöglichkeit „Zillertal“. Es folgen E-Werk, Dörken, Herdecke Kirche, Mühlenstraße und Herdecke Mitte. Auf dem Weg vom Herrentisch wird von den Bussen der Linie 553/555 abschließend in Herdecke der Haltepunkt Hengsteyseestraße angefahren.

Kein Einstieg auf dem Umweg

Für die Umleitung wird eine Strecke genutzt, auf der sonst beispielsweise Busse zwischen Wetter und Hagen und ab Vorhaller Kreisel Busse zwischen Herdecke und Hagen verkehren. Angehalten wird von der Linie 553/555 an diesen Punkten aber nicht. Eine Ausnahme gibt es allerdings. Der Haltepunkt Friedrichstraße vor der Seniorenresidenz ist normalerweise kein Haltepunkt der Linie 553/555. Vorübergehend ist das aber jetzt anders. Den entsprechenden Hinweis am nicht bedienten Haltepunkt Stadtsaal gibt es mittlerweile. Und von dort ist es nicht weit. Am Stadtsaal entlang und über die Fußgängerbrücke, schon ist viel Zeit gespart.

Ohne diese Regelung und den Hinweis dazu wäre die nächste Einstiegsmöglichkeit sonst erst der Bahnhof in Alt-Wetter.