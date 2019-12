In Ruhe frühstücken und Zeitung lesen

Uwe Lehmann ist gebürtiger Wetteraner und lebt mit Ehefrau Heike in Grundschöttel. Zur Patchworkfamilie gehören vier erwachsene Söhne.

Sohn Jan (32) ist in seine Fußstapfen getreten: Er arbeitet bei der Polizei in Schwelm.

Im Ruhestand wird Uwe „Lemmi“ Lehmann auf jeden Fall „in Ruhe frühstücken, wann immer ich will. Und dann ausgiebig Zeitung lesen, in gedruckter Form. Das gehört für mich einfach dazu.“

Den Spitznamen Lemmi gaben ihm Kollegen in Anlehnung an den gleichnamigen Bücherwurm aus der TV-Kinderserie Lemmi und die Schmöker. „Dabei habe ich mit Büchern gar nichts am Hut“, wundert sich Uwe Lehmann bis heute darüber.