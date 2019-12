Herdecke. Egal ob Stars oder Business-Gäste – im Zweibrücker Hof in Herdecke können es sich die Besucher in den exklusiven Suiten gut gehen lassen.

In dieser Suite in Herdecke lassen es sich Stars gut gehen

Wenn die beiden Suiten im Zweibrücker Hof sprechen könnten, hätten sie wahrscheinlich einiges zu berichten. Über Vorbereitungen zu Hochzeitsfeiern, Pärchen, die einfach mal die Seele baumeln lassen wollten und Stars, die in ihnen nächtigten.

Aus den Zimmern haben die Gäste einen traumhaften Blick auf die Ruhr. Foto: Yvonne Held / WP

Rund 65 Quadratmeter groß sind die beiden Suiten, die in Herdecke angeboten werden. Bereits beim Betreten offenbart sich ein Ausblick auf die Ruhr, die vor dem Haus fließt. Die beiden Zimmer sind sehr geräumig. Rechter Hand gibt es eine kleine offene Küche mit Essbereich, links befindet sich die Garderobe und eine Vitrine, bevor es in den Loungebereich mit gemütlichem Sofa, Sessel und Schreibtisch geht. Die Farben sind eher dunkel. Akzente werden mit dem silbernen Couchtisch und dem grünen Sofa gesetzt. Vom Wohnbereich gelangen die Gäste auf einen großen Balkon, der mit Stühlen und Tisch zum Verweilen einlädt. „Viele Gäste nutzen den Balkon im Sommer, um dort beispielsweise zu frühstücken oder unsere Live-Musik mit einem Gläschen Wein zu hören“, berichtet Hotelchefin Veronika Riepe.

Badewanne mit Blick auf die Ruhr

Ein Zimmer weiter gibt es gleich das nächste Highlight der Suite. Das großzügige Schlafzimmer besticht natürlich ebenfalls mit dem Blick auf die Ruhr. Den können die Gäste aber nicht nur morgens vom Bett aus genießen, sondern auch von der fast frei stehenden großen Badewanne oder der bodentiefen Dusche, die ebenfalls im Badezimmer untergebracht ist.

Doch nicht jeder, der die Suite bucht, macht auch wirklich von den Annehmlichkeiten Gebrauch. „Die Suite wird auch gerne von Hochzeitspaaren gebucht. Die Bräute nutzen den Platz dann gerne, um sich dort stylen zu lassen. Dann herrscht hier richtig Trubel“, erzählt sie und lächelt. Business-Gäste hingegen mögen die Ruhe und buchen gerne eine Massage zum Zimmer dazu.

Spezieller Wein zum Essen

Veronika Riepe gewährt einen Einblick in die exklusiven Suiten des Zweibrücker Hofs in Herdecke. Foto: Yvonne Held

Wochenend-Besucher wollen es hingegen meist kuscheliger haben. Da darf auch das Candle-Light-Dinner auf dem Zimmer serviert werden. „Wir versuchen immer auf die Wünsche der Gäste einzugehen. Mit ein bisschen Vorlaufzeit organisieren wir auch Trüffel und Kaviar“, sagt Riepe. Anfragen nach einem speziellen Wein zum Essen oder besonderen Essenswünschen, werden selbstverständlich, wenn möglich, ebenfalls erfüllt.

Da der Zweibrücker Hof ein Veranstaltungs- und kein Wellnesshotel ist, blieben aber bisher Anfragen, beispielsweise in Milch oder speziellem Wasser zu baden, bisher aus. In anderen Hotels gebe es die aber durchaus, weiß Riepe. In Herdecke erfreuen sich die Gäste dann lieber an Sauna und Schwimmbad, die es natürlich auch gibt.

Eine Übernachtung in der Suite im Zweibrücker Hof kostet ab 180 Euro. Der Preis kann je nach Arrangement und Zeitpunkt der Buchung variieren. Im Zweibrücker Hof haben schon viele Promis übernachtet, wie beispielsweise Karel Gott, Heino, Carolin Kebekus oder Ursula von der Leyen.