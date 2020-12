Verfolgungsjagd Herdecker und Wetteraner flüchten vor Polizei - in Sackgasse

Herdecke/Wetter/Lünen Spektakuläre Verfolgungsjagd in Lünen: Ein Wetteraner und Herdecker flüchten per Auto, in dem Drogen und Geld lagen, vor der Polizei.

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zu Montag auf der Gahmener Straße in Lünen zwei verdächtige Pkw-Insassen - und verständigte die Polizei. Die Anruferin hatte den richtigen Instinkt, heißt es in einer Mitteilung der Behörde vom 28. Dezember.

Gegen 0.20 Uhr erkannte demnach ein Streifenteam der Polizei in Lünen den verdächtigen Mercedes, der erst das Rotlicht einer Ampel und dann die Anhaltezeichen der Polizei missachtete. Die zunächst unbekannten Insassen flüchteten mit dem schwarzen Pkw bis in die Böcklinstraße. Dort rammte der Mercedes einen Zaun und drei Fahrzeuge.

Fahndung auch mit Hubschrauber

Fahrer und Beifahrer rannten von der Sackgasse aus in Richtung Kupferstraße. Der Beifahrer, ein 21-Jähriger aus Herdecke, kam auf der Flucht nicht weit: Polizisten konnten ihn schnell festnehmen. Den mutmaßlichen Fahrer (23) ermittelte die Polizei später an seiner Wohnanschrift in Wetter.

Im Fluchtfahrzeug wurden Bargeld und Drogen entdeckt. Während der Fahndung in Lünen setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht und illegalen Drogenbesitzes laufen, heißt es abschließend.