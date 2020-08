Herdecker schreibt Gedichtband in Corona-Zeit zum Nachdenken

Herdecke. Manfred Grüttgen aus Herdecke hat einen neuen Gedichtband veröffentlicht. Auch Corona spielt eine Rolle, ohne dass das Virus wörtlich auftaucht.

Auf die Arbeit eines Schriftstellers dürfte das Coronavirus weitaus weniger Auswirkungen haben als auf andere Berufszweige. So war es zunächst auch bei Autor Manfred Grüttgen, als er Gedichte für den nun veröffentlichten Band „Mit dem Wind über dem Wind der Zeit“ verfasste. Der Herdecker hatte Zeit zum Schreiben und für Spaziergänge. „Doch dann merkte ich, welch soziale Wesen wir Menschen sind. Denn plötzlich freute ich mich nach Anrufen und Kontaktaufnahmen wieder sehr auf Treffen und Begegnungen.“

Seine 22. Veröffentlichung ist nach eigener Darstellung nun ein Buch auch über die Corona-Zeit, ohne dass das Virus wörtlich in dem Band auftaucht. Der 69-Jährige sieht vielmehr sein Lieblings- und Lebensmotto „Das einzig beständige ist der Wandel“ als konstantes Leitmotive in diesem lyrischen Tagebuch hinterlegt. „Von heute auf morgen kann alles anders werden, das hat mir auch mein eigenes Schicksal vor Augen geführt“, so Grüttgen, der nun seine Entwürfe und Skizzen zusammenfügte.

Anlehnung an Hölderlin

Beim Schreiben sowohl vor als auch während der Pandemie habe er nach eigenen Angaben gemerkt, wie sehr ihn positive Aspekte und die Disziplin der Mitmenschen beeindruckten. Pachterleichterungen für Mieter seien ebenfalls wichtige Signale der Menschlichkeit. „Ich hoffe, dass sich all dies auch für den Kampf gegen den Klimawandel übertragen lässt.“ Grüttgen zitiert in diesem Zusammenhang gern den Dichter Hölderlin: „Wo die Gefahr am größten, wächst das Rettende.“

In seinem neuesten Band mit 78 Gedichten, poetischen Momentaufnahmen, Gleichnissen und Meditationen schlägt der Herdecker (1950 in Oberhausen geboren) nachdenkliche Töne an. „Ich will aber auch immer einen Hoffnungsschimmer vermitteln, wobei das die Leser beurteilen müssen.“ Stilistisch habe er an vorige Lyrik-Tagebücher angeknüpft, thematisch aber stehe die Individualität mehr im Vordergrund. „Mir geht es um Menschlichkeit, um Wachheit, um Authentizität und das Bewusstsein.“

Reaktion von Drewermann

Während seines mehrmonatigen Schreibprozesses habe er sich sehr über einen Antwort-Brief des bekannten Theologen und Schriftstellers Eugen Drewermann gefreut. Der habe aktuell in einer Strophe eines Grüttgen-Gedichts die Zusammenfassung seines Lebens entdeckt. Und die geht so:

„Friedliche Gelassenheit/

zerbrechlich in der Zukunft/

für eine Nacht entfaltet.“

Das lyrische Tagebuch „Mit dem Wind über dem Wind der Zeit“ von Manfred Grüttgen kostet 9,80 Euro und ist im Verlag Make a book erschienen (ISBN: 978-3-96172-061-3).