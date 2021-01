Herdecker Haushalte können wieder heizen

Die Heizung blieb halt. Doch jetzt ist der Leitungsschaden in Herdecke behoben.

77 Haushalte konnten zweitweise nicht heizen und Wasser erwärmen. Jetzt ist der Schaden behoben.

Drei Tage nachdem ein Schaden an einer Gasleitung der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) in Herdecke aufgetreten war, sind alle Hausanschlüsse zwischen „Wittbräucker Straße“ und „Dortmunder Landstraße“ wieder an das Gasnetz angebunden worden. Die Wiederversorgung aller Haushalte sei gesichert, teilte der Versorger mit.

In einem Fall seien die Anwohner bisher nicht zu Hause anzutreffen gewesen. Dort seien aber alle Vorbereitungen getroffen, um die Versorgung schnellstmöglich wieder aufzunehmen, sobald sich die Anwohner melden. Die DONETZ-Mitarbeiter haben dazu Karten mit Informationen zur Rückmeldung hinterlassen.

Der „Weg am Eckenkamp“ muss wegen weiterer Rohrbauarbeiten noch ca. zwei Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben. Die Anwohner erreichen ihre Häuser aber weiterhin jederzeit.

Die Verfüllung aller derzeit noch offenen übrigen Baugruben erfolge bis Ende kommender Woche, die endgültige Straßenwiederherstellung an diesen Stellen wird in Abhängigkeit von der Witterung schnellstmöglich durchgeführt. Die Durchfahrt bleibe in diesen Fällen gewährleistet.

Nach einem Wasserrohrbruch am Montag war Wasser in eine Gasleitung eingedrungen. Die Folge: 77 Haushalte konnten einstweilen nicht mit Erdgas für Heizung und Warmwasser versorgt werden. Die DONETZ hatte sogar Heizlüfter ausgegeben, damit in betroffenen Häusern zumindest einzelne Wohnräume temperiert werden konnten.