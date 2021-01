Herdecker Gastronom stellt Gin-Duo Romeo & Juliet vor

Wetter Nathaniel Stott, Gastronom und Biersommelier aus Herdecke, hat mit seiner Freundin Renate Petrich zwei Gins kreiert: Romeo & Juliet.

Herdecke. Nathaniel Stott ist sowas wie ein Multitalent. In der Herdecker Fußgängerzone betreibt er seit 2015 mit Erfolg und großer Fangemeinde den Pub "The Shakespeare", im März übernahm der Biersommelier mit Freunden die Waldstadtbrauerei in Iserlohn, und nun hat er gemeinsam mit seiner Freundin Renate Petrich ein Gin-Duo kreiert: Romeo & Juliet - entstanden aus Liebe und Erfahrung.

Anfänge im Jahr 2016

„Die Herstellung meines ersten Gins in den Edinburgh Laboratories der Heriot Watt University im Sommer 2016 war eine faszinierende und aufschlussreiche Erfahrung. Mit sorgfältig ausgewählten und abgewogenen Pflanzenstoffen wurde dieser mit reinem Alkohol infundiert und destilliert. Der Gin, den ich kreierte, hatte ein einzigartiges Aroma. Die Erfahrung weckte den Wunsch, meinen eigenen Gin zu machen", erzählt der 52-jährige Brite aus Totnes (Grafschaft Devon), der seit 1992 in Deutschland lebt. Aber erst zwei Jahre später, 2018, setzte er sich mit Julia Nourney - einer internationalen und unabhängigen Spirituosenberaterin - und Freundin Renate zusammen. Dann wurde gekostet, analysiert und komponiert. Herausgekommen sind zwei Gins, die je nach Neigung gewählt und mit Früchten und Tonic kombiniert werden. „Wie alle guten Beziehungen, nahmen sich Romeo & Juliet Zeit, um zu reifen. Das Design für Etiketten, Flaschen und Beschläge sowie Drucken, Abfüllen und Vermarkten hat gedauert, aber nun ist es soweit“, erklärt der Herdecker Gastronom.

Herb-männlich, süß-weiblich

Die beiden Gins Romeo & Juliet enthalten subtile Highlights und Geschmacksprofile rund um die Gin Base. Die Grundaromen basieren auf einer Süße, die die für Gin üblichen Frucht-, Gewürz- und Blumenaromen hervorhebt. Der Gin wird von Juniper (englisch für Wacholder) dominiert und hat laut Stott eine subtile Balance aus verschiedenen Gewürzen, Wurzeln und Blüten, um die herum die beiden charakteristischen Gins entstanden sind. Die 18 Zutaten beim Romeo Gin sind unter anderem Wacholder, Angelika, Koriander und Kardamom. Seine starke Kräuternote verleihe ihm einen robusten Charakter und Geschmack, erläutert das Erfinder-Paar Stott-Petrich. Für den Juliet Gin verwenden sie 23 Pflanzenstoffe, darunter Sanddorn, Mandarine, Ingwer, Gartenblumen und Blütenblätter sowie grüne Teeblätter. "Juliet ist ein Gin mit zarten Blumen- und Zitrusnoten", versprechen die heimischen Gin-Hersteller.

Salz reduziert bitter

„Es gibt so viele Möglichkeiten, die eigenen, individuellen Geschmackspräferenzen beim Gin Tonic Drink zu entdecken. Mit Eis, Gurke, Zitrone und Limette, verschiedenen Tonic Waters, eher süß oder herb. Gurke bringt die zarte Rundheit einiger Aromen im Gin zur Geltung. Wo Zitrone oder Limette den Kontrast von Aromen mit einer kantigen Säure verstärken. Übrigens: Salz reduziert bitteren Geschmack – ein paar salzige Knabbereien zum Gin passen daher super. Was einem da am besten schmeckt, muss man einfach ausprobieren. Ich empfehle mit viel Spaß die eigene Lieblings-Kombination zur entdecken“, so Nathanial Stott.

Hier gibt es das neue Duo

Das Gin-Duo gibt es derzeit bei Nathaniel Stott im Pub "The Shakespeare" an der Hauptstraße 38, bei an der Hauptstraße 54 und im "Say Cheese -Käse & Mehr" an der Hauptstraße 30 in Herdecke. Die Vinothek Christho im Bismarck-Quartier in Wetter verkauft es auch. Ab Januar 2021 verkaufen Rewe und Edeka ebenfalls den Romeo & Juliet Gin. Die Flasche mit 500 ml kostet 36 Euro, als Duo 69 Euro. Auch eine Online-Bestellung ist möglich unter https://shop.msb-hagen.de

