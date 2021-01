"Herdecke steht gut da" - Uchegbu verlässt Stadtverwaltung

Herdecke Der Amtsleiter Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus wechselt zum EN-Kreis: Osita Uchegbu blickt auf den Wandel in Herdecke.

Osita Uchegbu vom städtischen Amt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus hat auch als langjähriger Geschäftsführer der hiesigen Werbegemeinschaft den Wandel in Herdecke eng begleitet. Der 47-Jährige hat nach 15 Jahren nun die hiesige Verwaltung verlassen, bleibt sich beruflich aber treu und arbeitet künftig im Amt für Kreisentwicklung, Planung und Mobilität des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Können Sie sich noch an Ihre Anfangszeit bei der Stadt Herdecke erinnern?

Osita Uchegbu: Ja. Ich hatte meine Doktorarbeit angemeldet, zwecks Praxisbezug fragte ich 2003 hier im städtischen Amt für Wirtschaftsförderung an. Ich beschäftigte mich dann während meines mehrmonatigen Praktikums mit einer Einzelhandelsanalyse und einem Gewerbekataster. Die Umgestaltung des Westfalia-Geländes am Ufer tauchte auch schon auf. Das hat Spaß gemacht, die Kollegen – übrigens leitete damals Katja Strauss-Köster den Fachbereich – waren nett und haben bürgerorientiert sowie zielorientiert gearbeitet. Ich bekam ein völlig anderes Bild von Verwaltungsarbeit als gedacht. Auch deshalb und aufgrund meiner Vorkenntnisse habe ich dann ein Jahr später einen 400-Euro-Job bei der Stadt angenommen, ehe ich 2005 fest angestellt wurde.

2014 wurden Sie Stellvertreter, zuletzt leiteten Sie das Amt. Was waren Ihre wichtigsten Aufgaben?

Der Kontakt zu den Gewerbetreibenden und Händlern als eine Art Behördenlotse, also ein Ansprechpartner etwa bei Geschäftseröffnungen zu sein. Dazu das Gewerbeflächenmanagement sowie der Öffentliche Personennahverkehr. Und die Organisation der Maiwoche plus weitere städtische Veranstaltungen. In den letzten Jahren gerieten zunehmend auch touristische Themen in den Fokus.

Was hat denn am meisten Freude bereitet, was weniger?

Da es in Herdecke kaum freie Gewerbeflächen gibt und gab, brachte die Arbeit diesbezüglich kaum Erfolge. Wenn Firmen mit Erweiterungsplänen anfragten, konnten wir als Stadt in all den Jahren fast nie etwas anbieten. Dieses Problem haben aber auch andere Kommunen in der Region. Als Erfolg betrachte ich die Professionalisierung der Maiwoche. Anfang des Jahrtausends gab es zwei Bühnen, heute sind es vier. Allerdings ist für das Stadtfest auch ein anderer Aufwand nötig geworden, das betrifft etwa die Themen Technik, Ausschreibungen und Sicherheit. Ein Höhepunkt in meiner Zeit war sicher der Auftritt von DJ Ötzi 2007. Das wäre in der Form heute und nach den Loveparade-Vorfällen von Duisburg undenkbar.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Maiwoche, welche Pläne gibt es nach der corona-bedingten Absage 2020 für 2021?

Grundsätzlich funktioniert die Idee, das Prinzip Stadtfest für und von Bürgern. Auch wenn es seitens der Vereine schwieriger wird, Leute für Dienste auf der Maiwoche zu gewinnen. Meist klappt das am Ende aber doch. Da es für viele Organisationen mit Ehrenamtlern auch eine wichtige Einnahmequelle ist, fehlten in diesem Jahr wegen der Absage sowohl Geld als auch Spaß. Für 2021 gehen wir optimistisch davon aus, dass es stattfindet. Wir haben für 2021 auf der Basis des angedachten Programms mit vielen Bands geplant, die uns für 2020 zugesagt hatten.

Gerade in Corona-Zeiten sorgen sich viele um den Einzelhandel. Ihre Einschätzung, auch in Anbetracht der Vergangenheit?

In der Herdecker Innenstadt ist in den letzten Jahren viel passiert. Aus meiner Sicht hat es da eine gute Zusammenarbeit von Gewerbetreibenden, Politik und Stadt gegeben, ich erinnere da an die Kooperative Standortentwicklung. In dem Arbeitskreis konnten wir auch mit Immobilieneigentümern manches erreichen. Ich weiß auch noch, mit welcher Skepsis die Westfalia-Entwicklungen wegen negativer Auswirkungen auf die Altstadt und Fußgängerzone betrachtet wurden. Viele Befürchtungen sind nicht eingetreten, ich sehe das Zentrum gut aufgestellt und kann von vielen Anfragen zu leerstehenden Läden berichten. Heutzutage werden Vertreter der Stadt Herdecke von anderen Kommunen eingeladen, um über die erfolgreiche Entwicklung hier zu berichten. Kurzum: Während andere Städte vergleichbarer Größenordnung in ihrer Geschäftswelt wegen des Online-Handels, Oberzentren in der Nachbarschaft oder zunehmender Digitalisierung Einbußen zu verzeichnen haben, steht Herdecke gut da. Auch deshalb kann ich guten Gewissens zum Kreis wechseln. Mit 47 habe ich nochmal eine neue Herausforderung gesucht und kann mich da um Regionalentwicklungen kümmern, somit bleibe ich auch mit Herdecker Themen in Berührung.

Sie übernahmen 2007 auch die Geschäftsführung bei der Werbegemeinschaft, die seit Rolf Reichardt meist ein Stadtmitarbeiter inne hatte und nun durch Ihre Nachfolgerin Julia Herrmann fortgesetzt wird. Wie sehen Sie die Herdecker Händlerschaft aufgestellt?

Insgesamt positiv, die Kooperation der Geschäftsleute mit der Werbegemeinschaft ist gut, die Arbeit hat Spaß gemacht. Wir haben aus meiner Sicht viel erreicht, nur sollte man jetzt auch nicht nachlassen. Als ich anfing, gab es zwei Stadtfeste und kaum verkaufsoffene Sonntage mit Rahmenprogramm. Wir konnten viel etablieren und professionalisieren, zudem die Händler gewinnen und das als gemeinsame Aktion gestalten. All das dürfte zur guten Imagebildung Herdeckes beigetragen haben. Ich wollte all das team-orientiert angehen und habe die Werbegemeinschaft schweren Herzens verlassen. Aber vielleicht ist es auch gut, dass da nun ein frischer Wind weht.

Zur Person:

Osita Uchegbu (47 Jahre alt, liiert) wurde in Port of Spain auf Trinidad und Tobago geboren, hat heute aber keine Beziehungen mehr in sein Geburtsland. Im Alter von drei Jahren kam er nach Deutschland, wuchs zunächst in Bochum-Querenburg auf. Nach dem Umzug in Grundschulzeiten wurde Witten der Lebensmittelpunkt von Uchegbu. Der diplomierte Raumplaner wohnt bis heute dort.

Nach dem Studium in Dortmund 2001 und Anfängen für eine Doktor-Arbeit (regionale Entwicklung im Ruhrgebiet) in Bochum sorgte ein Praktikum im Jahr 2003 dafür, dass er zwecks Praxiserfahrungen zur Stadt Herdecke und zum Wirtschaftsförderungs-Amt kam.

Uchegbu hat über viele Jahre Basketball gespielt (hauptsächlich in Witten, aber auch für den TuS Ende oder in Vorhalle) und war früher Leichtathlet. Weitere Hobbys: Mountainbike, laufen, lesen und Strandurlaub.

Kurz und knapp

Herdecke ist … für mich nicht nur ein Arbeitsplatz gewesen. Wenn ich in die Stadt fuhr, kam ein Urlaubsgefühl auf.

Die Arbeit in der Stadtverwaltung … war eine schöne Erfahrung und erlebnisreiche Zeit.

Die neuen Aufgaben in der EN-Kreisverwaltung … betrachte ich als spannende Herausforderung. Der Wechsel war erst eine Kopfentscheidung, nun freue ich mich darauf