Herdecke: Drei neue Parkplätze am Taxistand Zweibrücker Hof

Ein Taxistand mit vier Stellflächen: Am Zweibrücker Hof in Herdecke werden daraus drei Parkplätze für die Öffentlichkeit, es verbleibt eine Bucht für Taxen.

Herdecke 2019 schlug ein Leser vor, die ungenutzten Parkplätze für Taxen am Zweibrücker Hof in Herdecke umzuwidmen. Die CDU fragte die Stadt an.

Im Januar 2019 schlug Leser Ralf Pfleging vor, die meist ungenutzten Taxi-Stellplätze am Zweibrücker Hof weitgehend umzuwidmen. An zentraler Stelle könnte in Herdecke kostengünstig neuer Parkraum für die Allgemeinheit entstehen. Begründung: In diesen vier Buchten stehen demnach so gut wie nie Taxen.

Die Lokalredaktion fragte damals auch im Ringhotel nebenan und beim bekanntesten Transportunternehmen der Ruhrstadt nach. Sowohl Veronika Riepe vom Zweibrücker Hof als auch Simone vor der Brück von der Geschäftsführung der gleichnamigen Taxi-Firma signalisierten, dass dort nichts gegen eine Freigabe für die Öffentlichkeit spreche.

Stadtverwaltung Herdecke antwortet per Protokoll

Kürzlich brachte Doris Voeste von der CDU Herdecke das Thema auf die Tagesordnung des entsprechenden Fachausschusses. Sie fragte, ob alle vier Stellplätze am Zweibrücker Hof, welche ausschließlich Taxen vorbehalten sind, notwendig seien oder ob hier nicht eine Umnutzung zur allgemeinen Nutzung möglich sei. In der Sitzung entgegnete Dr. Lars Heismann von der Stadt wohlwollend, dass eventuell aber ein Taxi-Stellplatz erhalten bleiben sollte. Die Verwaltung wolle das prüfen und weitergehende Informationen mit dem Protokoll veröffentlichen.

Aus diesem geht nun hervor, dass "die Beschilderung am Taxistand missverständlich" sei und geändert werde. Konkret heißt das seitens der Stadt Herdecke: "Es soll nur ein Taxistand ausgeschildert sein." Auf die Ausschuss-Frage von Doris Voeste nach dem Zeitraum der Schilder-Demontage gab es aber keine Antwort. Wann also die Parkplätze neu gekennzeichnet werden (derzeit steht dort das Verkehrszeichen eingeschränktes Halteverbot), ist offen.

