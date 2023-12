Heizöl lief aus Gebäudekeller in öffentlichen Abwasserkanal

Herdecke. Bei Umbau eines Hauses ist Heizöl aus einem alten Tank ausgelaufen. Der Brennstoff ist auch in einen öffentlichen Abwasserkanal geflossen.

Aus einem mit Heizöl kontaminierten Keller in Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis ist Brennstoff auch in den öffentlichen Abwasserkanal gelangt. Der Keller habe sich in einem Gebäude in der Wittbräucker Straße befunden, das gerade im Umbau sei, berichtete die Feuerwehr am Dienstag. Der Raum sei erheblich mit Heizöl belastet gewesen, das zunächst in einen Abwasserkanal des Gebäudes lief und von dort aus in den öffentlichen Kanal. „Teilweise war das Öl mit Sägespänen gebunden, jedoch nicht ausreichend.“ In den Tagen zuvor sei offenbar der alte Heizöltank demontiert worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Im Tagesverlauf waren der Feuerwehr von verschiedenen Orten Gas- und Ölgeruch gemeldet worden. Mehrere Kanaleinläufe wurden kontrolliert, bis die Quelle entdeckt war. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Ordnungsamt und Untere Wasserbehörde im Einsatz. (dpa)

