Heimatcheck Wetter und Herdecke - Benoten Sie Ihre Stadt!

Wetter/Herdecke. Machen Sie mit beim großen Heimat-Check! Leben Sie gerne in Ihrem Ort? Wie ist die Parkplatzsituation? Fühlen sie sich sicher?

Wie sauber sind die Städte? Wie bewerten Sie die Arbeit der Kommunalpolitik und der Verwaltung? Wie steht es mit der Kinderfreundlichkeit in Ihrer Stadt?

Das sind nur drei der Fragen, die die Redaktion den Lesern im großen Heimat-Check stellt. In der Umfrage, die sowohl hier in der Printausgabe der Zeitung als auch online angeboten wird, können die Leser ihre Städte anhand einiger Kriterien nach Schulnoten bewerten. Damit soll ein Zufriedenheitsbarometer erstellt werden, das die Redaktion nach der Eingabe aller Ergebnisse ab Mai veröffentlichen wird.

Die Zeugnisse, die die Bürger ihren Städten mithilfe der Schulnoten für die einzelnen Lebensbereiche ausstellen, sollen nur der Anfang sein – der Anfang für Analyse und im besten Fall für eine fokussierte Stadtentwicklung.

Deshalb wird die Redaktion die Themen, die den Bürgern am Herzen liegen, auch in die Politik tragen. Kommunalpolitiker sollen sich zu den Ergebnissen und den daraus resultierenden Erkenntnissen äußern – auch im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen im September. Sie sollen sich dann dazu äußern, wie sie die Veränderungsthemen angehen und unsere Städte noch moderner und lebenswerter gestalten wollen. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Leser an der Umfrage teilnehmen und die Themen in ihrer Stadt setzen.