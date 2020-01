Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichten von früher

Seit Jahrzehnten kommt eine Runde von Rentnern in Her­decke regelmäßig zusammen.

An jedem Tag der Woche treffen sie sich, nach festem Plan, in verschiedenen Cafés der Stadt.

Treffpunkte sind das Café Erste Sahne in der Fußgängerzone, der Kornspeicher an der Mühlenstraße und das Weinlokal Korkenzieher am Kampstraßenplatz.

Die Stammtischrunde war anfangs ein Treffen von ehemaligen Mitarbeitern von RWE und Mark-E.

Die Mitglieder der Runde sind zwischen 76 und 98 Jahre alt.

Geredet wird über Politik und Fußball. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Geschichten von früher.

Die Redaktion hat zugehört und aus den Dönekes, wie die Senioren ihre Geschichten gerne nennen, eine Serie gemacht.