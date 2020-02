Immer mehr ist nicht immer gut. Im vorigen Jahr wurden bei der Aktion „Herdecke räumt auf“ über zwei Tonnen Müll gesammelt. 1450 Herdeckerinnen und Herdecker waren an der Aktion beteiligt. Mehr Helfende dürfen es zwar gerne sein, aber ein Erfolg für das Team hinter der großen Stadtreinigung wäre auch, wenn es weniger würde­ – beim Sammelgut. So richtig rechnet aber keiner damit. Die Mühlen der Nachhaltigkeit mahlen langsam. Aber sie mahlen.

Die Schulen machen am 20., 25. und 26. März den Anfang. Am Samstag dann ist die ganze Stadt gefragt: Ab 10.30 Uhr gibt es am Kampsträter Platz auf Wunsch Handschuhe, Müllsäcke, Warnwesten und Müllzangen. „Viele ziehen aber auch mit ihren eigenen Handschuhen los“, weiß aus dem Vorjahr Sonja Fielenbach von der Stadt Herdecke. Bei ihr laufen die Fäden für die Aufräumaktion zusammen. Wer will, kann aber auch vorher schon anmelden, mit wie viel Personen in welchem Sammelgebiet er unterwegs sein will – vor allem aber, wo die gefüllten Säcke abgeholt werden sollen (Tel. 611-320).

Herdecke Wetter Nachher wird am Kanu-Club gefeiert Ab 13 Uhr gibt es am 28. März am Kanu Club Verpflegung für alle Helfenden. Das Kinder- und Jugendparlament bemalt Stofftaschen und stellt Bienenwachstücher her. Die „Plastikmüll vermeiden“- Gruppe des Tauschrings ist vertreten, ebenso Nabu und AHE. Weitere Infos und einen Rückblick auf 2019 findet sich unter www.herdecke.de/aufraeumen

Anfangs hat es die Aktion nur für den Stadtteil Ende gegeben. Im letzten Jahr war auch der Kern von Herdecke dabei. Nun sollen sich die Menschen in allen Stadtteilen angesprochen fühlen. Aus den Anfangstagen als Initiator dabei ist Harald Müller. Jetzt sitzt er mit Thomas Schnadt vom Kanu-Club und Lothar Goebel vom Lions-Club in einer Reihe. Für den Heimat- und Verkehrsverein ist Annette Brincker zur Vorstellung der Aktion gekommen, von DEW 21 Iris Wasser. Für Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster ist allein schon dieses Zusammenwirken ein großer Gewinn für Herdecke: „Hier zeigt sich, die Stadtgemeinschaft übernimmt Verantwortung.“ Und: Menschen werden ins Gespräch gebracht. Beim Aufräumen vor Ort, aber auch beim großen Fest ab 13 Uhr am Kanuclub. Fast schon ein Volksfest sei das gewesen im vorigen Jahr, erinnert sich nicht nur Iris Wasser.

Nette Geschichten am Rande

Im letzten Jahr flog gleich nach der Aktion wieder neuer Müll auf viele der frisch gereinigten Beete und Bürgersteige. Aber davon lassen sich die Organisation der Aktion nicht bremsen. „Es gibt Familien in Herdecke“, sagt die Bürgermeisterin, „bei denen ist die Nachhaltigkeit sehr verankert ist im Kopf.“ Die würden sich schon rechtfertigen, wenn beim Kindergeburtstag in Pappbechern ausgeschenkt würde. „Andere Menschen erreichen wir noch gar nicht“, stellt sie fest.

Thomas Schnadt vom Kanu-Club allerdings hat den Eindruck, dass es weniger geworden ist mit dem Unrat am Ufer. Und Sonja Fielenbach sieht die Bürger durchaus „stark sensibilisiert“ für mehr Sauberkeit. Katja Strauss-Köster weiß noch von einem ganz anderen Effekt, den der Griff zu Handschuh und Müllzange haben kann: „Wir haben dabei unseren Nachbarn mal kennengelernt. War eine Super-Stimmung!“