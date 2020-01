Gehasst und begehrt – der Siegeszug des Gin in Herdecke

Er hat eine bewegte Geschichte hinter sich. War heiß begehrt und gehasst – der Gin. Heute gehört er zu den beliebtesten Spirituosen, wie Abdel Ajaoud, Sommelier und damit Fachmann für Weine und Spirituosen, weiß. In seinem Geschäft in der Herdecker Fußgängerzone finden die Kunden ein reichhaltiges Angebot an Gin.

„Gin ist ein Wacholderschnaps“, erklärt Ajaoud. Seinen Ursprung habe dieser in den Niederlanden. Von dort hätten ihn englische Soldaten auf die britische Insel gebracht, wo er weiterentwickelt worden sei. Hätten sich die Menschen anfangs noch an dem neuen Getränk erfreut, sei Gin nach einigen Todesfällen in eine Krise geraten und verboten worden, erklärt der Experte. Von da an sei es ein Auf und Ab gewesen. Mal habe sich der Schnaps großer Beliebtheit erfreut, dann wieder sei er verschmäht worden. Inzwischen stehe er hoch im Kurs, würde gerne gekauft.

Vielleicht haben James Bond und Winston Churchill ihren Beitrag dazu geleistet. „Churchill hat Gin geliebt“, sagt Abdel Ajaoud. Und wer kennt nicht das Lieblingsgetränk des Agenten 007: Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Martini sei der King of Cocktails, erklärt Ajaoud. Ein wichtiger Bestandteil sei Gin. Inzwischen mögen insbesondere jüngere Leute das Getränk. In Restaurants würde Gin gerne als Aperitif serviert. Ein echter Gin, so Ajaoud, habe mindestens 37% Vol. Liege er darunter, müsste er mit dem Zusatz „Sloe“ versehen sein. Beim Gin gebe es verschiedene Stile. Der wohl bekannteste sei der London Dry Gin, gefolgt vom Old Tom und Navy Strength Gin. Sogenannte „Botanicals“ geben den einzelnen Ginsorten ihren Geschmack. Bei den Aromen würden Beeren, Rinden, Samen, Früchte, Fruchtschalen, Gewürze, Kräuter und Wurzeln verwendet.

Sehr beliebt sei Gin-Tonic. Das sei entstanden, als die Menschen Krankheiten mit Tonic bekämpft hätten. Um den Geschmack zu verbessern, hätten sie irgendwann Gin dazu gemischt. In der Regel sei ein Gin innerhalb eines Tages hergestellt, sagt Ajaoud, der mit seiner Familie in Wetter lebt. Seit etwa sieben Jahren sei allerdings in Holzfässern, mehrere Monate gereifter Gin gefragt. Er sei nicht klar, sondern habe eine goldbraune Farbe. Habe es früher üblicherweise vier bis fünf Sorten Gin gegeben, sei die Zahl mittlerweile auf weit mehr als 6.000 gestiegen, davon gebe es allein in Deutschland etwa 700 Sorten. „Ich kenne und habe ungefähr 300 Gins probiert“, sagt Abdel Ajaoud; mindestens 30 sind in seinem Geschäft „Vinosymas“ in der Herdecker Fußgängerzone zu finden.

Kräftiger Tropfen als Favorit

Ebenfalls mehr als 20 Sorten bietet Christian Symalla in seiner Rewe-Filiale in Herdecke-Kirchende an. Der Bereich der Spirituosen und damit auch das Thema Gin seien sehr umfangreich. Umso größer sind Symallas Freude und Stolz, mit Marcel Schulz einen ausgebildeten Assistent Sommelier mit englischem Zertifikat zu haben. Gin würde sehr gern gekauft, sagt Schulz. Und besonders zum Jahreswechsel durfte der Schnaps bei nahezu keiner Silvesterparty fehlen.

Als Sommelier steht Schulz den Kunden gerne beratend zur Seite. Die am häufigsten gestellte Frage sei die, womit Gin am besten zu mischen sei. Schulz empfehle dafür Tonic oder Ginger Ale. Gehe es um den reinen Geschmack von Gin, sei sein Favorit der hochwertige und kräftige Hendrick‘s-Gin. Preislich bewegen sich die Spirituosen im Bereich von 5,99 Euro bis 60 Euro. Damit könne jeder bei jeder Party in den Genuss von Gin kommen.