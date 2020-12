Für Barrierefreiheit Abschied vom eigenen Haus in Wetter

Wetter 22 Jahre lebten Margot und Helmut Schuchardt im eigenen Fachwerkhaus. Nun ist das Haus verkauft, und sie wohnen barrierefrei.

Wetter. Das alte Jahr endet und mit ihm ein langer Lebensabschnitt für ein Ehepaar aus Wetter: Aber Margot und Helmut Schuchardt werden um Mitternacht das neue Jahr 2021 mit Sekt und viel Zuversicht im neuen Heim begrüßen.

Als die Schuchardts 1999 in die Freiheit 7 zogen, wussten sie bereits, dass ihr schmuckes Fachwerkhaus in dem historischen Viertel nahe der Burgruine in Alt-Wetter ein Zuhause auf Zeit sein würde. "Nach einem Jahr Kernsanierung und Modernisierung war es ein sehr schönes Haus, alles war top. Aber es hat eben sehr viele Treppen", sagt Margot Schuchardt. Und: "Wir sind dort eingezogen, wohl wissend, dass wir irgendwann wieder ausziehen werden." Ehemann Helmut ergänzt: "Bevor wir 80 sind, wollten wir umziehen. Es fällt einem ja auch immer schwerer." Und so haben die Schuchardts vor einigen Wochen genau das getan, was sich viele Senioren zwar vornehmen, aber aus vielerlei Gründen dann doch nicht verwirklichen: Sie haben ihr Haus verkauft und sind in eine ebenerdige, barrierefreie Wohnung gezogen.

Vom Abschiednehmen

Und dann erzählen Margot (75) und Helmut Schuchardt (78), wie es war mit dem Abschied und dem Neubeginn. "Endgültig gereift war der Gedanke Anfang des Jahres. Es fiel mir zusehends schwerer, Sachen die Treppen hinauf zu tragen und alles sauber zu halten. Als ich im Juni wegen einer Herzerkrankung mehrere Stents gesetzt bekam, war die Sache klar. Ab da haben wir intensiv nach barrierefreiem Wohnraum gesucht", erzählt die Wetteranerin. Käufer gab es bereits; Nachbarn hatten seit längerer Zeit ernsthaftes Interesse bekundet. Als das Ehepaar mit der Wohnungssuche begann, war eines jedoch von vorneherein klar: "Uns war wichtig, hier im Viertel zu bleiben. Wir müssen das Rathaus sehen", sagt Helmut Schuchardt schmunzelnd. Hätten sie das nicht zur Bedingung gemacht, wären sie schneller fündig geworden. Doch so dauerte die Suche etliche Wochen.

Die Besichtigungstour

"Anfangs wollten wir noch in unsere Eigentumswohnung in der Friedrich-Ebert-Straße ziehen, aber das erschien uns am Ende etwas zu beengt. Außerdem wollten wir unseren langjährigen Mietern nicht kündigen", erzählt Margot Schuchardt. Sie besichtigten andere Wohnungen, bei denen der Standort nicht passte oder andere Gründe gegen einen Einzug sprachen. Wie etwa bei den Wohnungen im ehemaligen Krankenhaus an der Gartenstraße. "Wenn man da schon mal drin war, dann bleibt es immer ein Krankenhaus", sagt Helmut Schuchardt, "ich konnte genau sagen, wo die Privatstation und wo die Innere war, wo früher Dr. Siepreck und Dr. Drowatzki gearbeitet haben. Das war keine Option für uns."

Zufall beim Spaziergang

Im Ortskern von Wengern, an der Kaiserstraße, im Vivaldi-Park am Bahnhof schaute das Ehepaar sich weiter nach einer neuen Bleibe um. "Wir hatten überall Zusagen, aber wir haben allen abgesagt. Eines Tages kamen wir vom Spaziergang zurück und sahen, dass im Bollwerk 1 Mieter aus dem Erdgeschoss auszogen. Da habe ich zu meinem Mann gesagt: Hier könnte es mir gefallen. Und der meinte sofort: Ich kenne Wohnung. Da haben mein Onkel Leo und Tante Cilli mal gewohnt." Gleich am nächsten Tag nahm das Paar Kontakt zum Vermieter-Ehepaar auf, schaute sich die Wohnung an und bat um einen Tag Bedenkzeit. "Unsere Tochter kam dazu und fragte uns sofort, warum wir noch Bedenkzeit bräuchten. Darauf haben wir drei Aperol Spritz im Eiscafe von Nina Pelle getrunken, und sind danach zurück zur Wohnung. Die Vermieterin war noch vor Ort, und wir haben zugesagt", so Margot Schuchardt.

Ein geplanter Umzug

Das war im Juli. Die Wohnung wurde anschließend von Grund auf renoviert und modernisiert, was einige Wochen dauerte. "Aber wir haben Gottseidank den Umzug durchgezogen und sind in eine wunderbar renovierte Wohnung gekommen", sagt die 75-Jährige. Für den Umzug galt es, vieles zu planen, auszusortieren, wegzuwerfen und einzupacken. "Es ist doch viel, was sich in einem Haus über zwei Jahrzehnte ansammelt." Am 2. Oktober war es schließlich soweit; ein heimisches Umzugsunternehmen rückte in der Freiheit an und transportierte Möbel und rund 80 Kartons in die neue, nur etwa 100 Meter entfernt liegende Bleibe. "Von den vielen Klappboxen, die wir vorher schon rübergebracht hatten, mal ganz zu schweigen", so Margot Schuchardt und lacht. "Schön ist auch, dass wir alle Möbel mitnehmen konnten. Was vorher auf 135 Quadratmetern über drei Etagen verteilt war, das haben wir jetzt auf 82 Quadratmetern alles auf einer Ebene. Und vor allem: Wir haben 50 Quadratmeter weniger zu putzen. Es war ein Kraftakt, den wir aber zur rechten Zeit gemacht haben, und jetzt genießen wir nur noch."

Ehepaar im Glück

Viele Bekannte, weiß Helmut Schuchardt, bezweifeln, dass er und seine Frau sich in der Tat so wohl fühlen im neuen Zuhause. "Viele glauben es nicht, aber warum hätten wir es tun sollen, wenn wir es nicht wirklich gewollt hätten? Wir mussten es schließlich nicht", stellt er klar. Margot Schuchardt nickt und versichert: "Wir sind happy. Wir wohnen weiterhin zentral. Das Umfeld ist geblieben, Bäcker, Friseur, der Daily-Supermarkt und Bushaltestellen sind in der Nähe. Nur die Sparkassen-Filiale haben sie uns allen hier oben weggenommen. Übrigens: Alle, die uns hier schon besucht haben, waren begeistert. Und zwar ehrlich." An ihr bisheriges Zuhause denken die beiden mit Freude, aber ohne Wehmut zurück: Über zwei Jahrzehnte konnten sie das Leben in ihrem Fachwerkhaus in der kleinen Gasse in der Freiheit genießen, erinnern sich gerne an laue Sommerabende, an denen sie mit den Nachbarn und einem Glas Wein draußen vor der Tür gesessen und geplaudert haben. Aber die Nachbarn sind auch jetzt noch ihre Nachbarn. Und das Schild mit der Hausnummer 7 hängt nun in ihrer neuen Küche; ebenso wie einige Aquarellmalereien mit Motiven von der Freiheit jetzt die Wände des neuen Wohnzimmers zieren. "Alles richtig gemacht", sagt Margot Schuchardt und schaut ihren Mann an. Der nickt.

Viele Umzüge

Margot und Helmut Schuchardt sind seit 1964 verheiratet; Tochter Simone ist 55 Jahre alt und lebt in Hofheim. Ihre erste eigene Wohnung bezog das Paar in der Königstraße 96, von dort ging es in die Schöntaler Straße 5 (bei Edelhoff). 1968 machten sich die Schuchardts mit einem Getränkehandel selbstständig und zogen in die Heinrich-Kamp-Straße 15a. Dort blieben sie 22 Jahre, bevor sie mit Wohnung und Geschäft 1989 in die Schöntaler Straße 4 umzogen. 1998 kauften sie das Fachwerkhaus Freiheit 7, in das sie nach einjähriger Sanierungszeit 1999 einzogen.