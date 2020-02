Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühzeitig an die Zukunft denken ist sinnvoll

Ennepe-Ruhr-Kreis. Damit Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können, gibt es auch im EN-Kreis Wohnberatungsstellen – die des FTB (Forschungsinstitut Technologie und Behinderung) und der FAN (Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe). In einigen Fällen sind Umbaumaßnahmen notwendig, daher umfasst das kostenlose Angebot auch Beratungen in Sachen Finanzierungsmöglichkeiten und die Unterstützung im Umgang unter anderem mit Handwerkern, Vermietern und Kassen. Silke Patock arbeitet bei der FAN und ist zuständig für die Städte Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Breckerfeld.

Dabei melden sich meist die Betroffenen selbst bei ihr. Aber auch Angehörige melden sich – meist in Krisensituationen. „Um eine Krisensituation handelt es sich, wenn ein Ratsuchender beispielsweise nach einem Schlaganfall eine Halbseitenlähmung erlitten hat und die eigene Wohnung rollstuhlgerecht angepasst werden muss“, sagt Patock. „In der Regel rufen die meisten Menschen erst an, wenn das Problem aktuell ist.“

Sich frühzeitig Rat holen

Dabei sei es sinnvoll, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, ob man auch bei einsetzender Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit noch problemlos in den eigenen vier Wänden wohnen kann. „Mit steigendem Alter sollte das eigene Zuhause einmal kritisch bewertet werden. Oftmals sind die baulichen Gegebenheiten sehr schlecht. Zu viele Treppen, zu kleine Badezimmer, zu schmale Türdurchgänge oder weitere Barrieren“, sagt Silke Patock. Dabei kann bereits das Reduzieren von Möbeln helfen, mehr Platz zu schaffen.

Und auch im Bereich Badezimmer lauern gerade für ältere Menschen einige Barrieren. „Bei mir rufen viele Menschen an, die Probleme im sanitären Bereich haben. Einige kommen nicht mehr in die Badewanne oder aber der Duscheinstieg ist zu hoch oder die Toilette zu niedrig.“ Die Beraterin schaut sich diese Probleme bei ihren Hausbesuchen genauer an. „Einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf zuzugeben, in dem es um sehr persönliche und sensible Themen, beziehungsweise Lebensbereiche geht, und überhaupt auch den Zutritt in die Wohnräume zu gewähren, fällt den Ratsuchenden oft nicht leicht. Eine vertrauliche Beratungsarbeit ist sehrwichtig, damit Hilfen und Empfehlungen auch angenommen werden.“ Ein Problem kann sie nicht lösen: „Wir haben zuwenig bezahlbare, barrierefreie Wohnungen!“

Die Wohnberatungsstelle des FTB ist erreichbar unter oder unter wohnberatung@ftb-esv.de. Die FAN-Wohnberatungsstelle erreichen Interessenten unter und unter wohnberatung@fan-pflegedienst.de.