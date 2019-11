Herdecke. Die Freiwillige Feuerwehr in Herdecke freut sich über erste Aufnahmeanträge. 30 interessierte Bürger sind der Einladung zum Infoabend gefolgt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freiwillige Feuerwehr: Neue Kameraden für Herdecke

Der erster Infoabend bei der Feuerwehr Herdecke war ein voller Erfolg. Erst kürzlich wurden 8800 Bürger der Stadt zu einer Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr angeschrieben. Der Einladung der Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster waren gut 30 Teilnehmer gefolgt. Die Bürgermeisterin sowie Wehrleiter Hans-Jörg Möller begrüßten die interessierten Gäste in der Feuerwache.

Danach stellte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Christian Arndt, die Aufgaben und die Struktur der Feuerwehr Herdecke und die möglichen Einsatzgebiete der potenziellen Interessierten in einer Präsentation vor. Danach wurden erste Fragen beantwortet.

In der Fahrzeughalle wurden diverse Ausrüstungsgegenstände erklärt. Foto: Feuerwehr Herdecke / WP

Dann folgte der praktische Teil. In der Fahrzeughalle hatten 15 ehrenamtliche Kräfte einiges vorbereitet: An einer Station wurden die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände erklärt. Mit einem Spreizer mussten behutsam Tennisbälle gegriffen werden. Auch ein Löschfahrzeug sowie die verschiedenen Geräte zur Brandbekämpfung wurden vorgestellt. „Vielen Dank liebe Feuerwehr Herdecke für diesen sehr lehrreichen Abend. Wir sehen uns definitiv wieder“, so eine junge Teilnehmerin am Ende des Abends. „Toller Infoabend. Sehr informativ und auch sehr nette Menschen bei der Freiwilligen Feuerwehr“, so ein weiterer Teilnehmer des Infoabends.

Erfolgreiche Mitgliederwerbung

Eine Anwesende sagte, dass sie den Einsatzkräften nicht in der Einsatzabteilung helfen kann, sich aber gerne in der neuen Unterstützungsabteilung einbringen würde. „Ich freue mich über das rege Interesse an dieser wichtigen Institution. Eventuell werden Sie schon bald tatkräftig im Einsatz sein für Ihre Mitmenschen und fleißig mit Hand anlegen. Das ist sehr lobenswert“, so Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster.

Herdecke Wetter Weihnachtsbäume Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, starten die Freiwillige Feuerwehr sowie der Förderverein erneut einen Weihnachtsbaumverkauf sowie einen Tag der offenen Tür. Am Freitag, 13. Dezember, findet die Veranstaltung in der Zeit von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, von 13 bis 20 Uhr statt.

Insgesamt werden bei den nächsten Übungsdiensten zehn Interessierte und mögliche Kameraden begrüßt. Die ersten Aufnahmeanträge wurden schon gestellt. Die Maßnahme der Bürgeranschreiben der Mitgliederwerbungskampagne könne bisher als Erfolg bezeichnet werden.

Der nächste Infoabend findet am Montag, 2. Dezember, um 19 Uhr in der Feuerwache statt. Um Anmeldung an info@feuerwehr-herdecke.de wird gebeten. Weitere Infos gibt es auf www.feuerwehr-herdecke.de