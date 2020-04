Freibad Herdecke: Mehrheit im Rat setzt auf Öffnung in 2020

Besondere Sitzung mit Gesichtsschutz und großen Abständen: Mitten in der Corona-Krise tagt der Rat der Stadt Herdecke im Ruhrfestsaal vom Zweibrücker Hof, um eine Dringlichkeitsentscheidung in Sachen Freibad zu fällen

Herdecke. In einer besonderen Herdecker Ratssitzung stimmte eine Mehrheit dafür, die Vorbereitung für eine Freibad-Eröffnung 2020 weiter voran zu treiben.

Mit Gesichtsschutz und großen Abständen saßen 22 Herdecker Ratsmitglieder am Mittwochabend im Ruhrfestsaal des Hotels Zweibrücker Hof, um mitten in der Corona-Krise eine Dringlichkeitsentscheidung zum Freibad zu fällen. Die Stadtverwaltung wollte wegen der Unwägbarkeiten durch das Virus anstehende Ausgaben (mindestens 56.000 Euro) zur Inbetriebnahme in diesem Jahr nicht tätigen, so dass das Freibad in dieser Saison nicht öffne. Das Geld sei besser für Planungsaufträge zur umfassenden Sanierung der beiden Bleichstein-Bäder geeignet. Eine 13-köpfige Ratsmehrheit sah das nach zweistündiger Debatte anders: Vor allem die SPD und auch ein kleiner Teil der CDU-Fraktion stimmten für die Option, das Freibad – falls die Bundes- oder Landesregierung das erlauben – nun für den Betrieb 2020 vorzubereiten.