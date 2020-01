An der Oberwengerner Straße in Wetter löscht die Feuerwehr das brennende Stroh bzw. Heu in einem Holzunterstand mit etwa 70 Ballen Silage.

Wetter. Die Feuerwehr Wetter rückte um 1.15 Uhr zu einem brennenden Holzunterstand in den Ruhrauen an der Oberwengerner Straße aus.

Flammen schlagen aus Holzunterstand mit Silage in Wetter

Sirenen heulen durch die Nacht: Um 1.15 Uhr rückt die Freiwillige Feuerwehr zur Oberwengerner Straße aus. In Höhe der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, direkt am Ruhrtalradweg in den Ruhrauen, schlagen die Flammen in den Himmel: Ein Holzunterstand mit etwa 70 Ballen Silage brennt lichterloh. Die ehrenamtlichen Helfer holen Löschwasser aus der Ruhr und aus dem Hydrantennetz an der Oberwengerner Straße. Dazu musste vorübergehend die Güterzuglinie gesperrt werden. Die Einsatzkräfte lassen einen Teil des Unterstandes kontrolliert abbrennen und verhindern mit ihren Löscharbeiten ein Übergreifen auf die andere Hälfte des Schuppens. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr vor Ort noch keine Angaben machen. Bis auf die Löschgruppe Wengern waren alle Löschgruppen vor Ort; die Feuerwehrleute aus Wengern übernahmen während des Einsatzes in Oberwengern den Hintergrunddienst für das restliche Stadtgebiet.