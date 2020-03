Fenja Rothe bietet in Herdecke dekorative Kosmetik an. 50 Prozent der Kundinnen sagen wegen Corona ab

Existenzsorgen kurz nach der Geschäftseröffnung

Herdecke Über die Auswirkungen des Coronavirus können fast alle klagen. Während manche Geschäftsleute sich auf ihren treuen Kundenstamm verlassen oder auf ihre Rücklagen aus besseren Zeiten zugreifen können, ist die Lage nach Neueröffnungen oftmals dramatischer. So auch bei Fenja Rothe.

Die 26-Jährige hat nun am 29. Februar in Herdeckes Hauptstraße 72 ihren neuen Laden „WandelBar“ eröffnet. Die junge Frau, die in der Ruhrstadt aufwuchs und weiter wohnt, ist seit 2017 Wimpernstylistin und Make-up-Artistin. Ihren beruflichen Werdegang beschreibt sie wie folgt: „Ich habe mich quasi aus dem Wohnzimmer als Hobby-Stylistin zur Vollzeitselbstständigen mit eigenem Laden entwickelt.“ Die gelernte Immobilienkauffrau stellte nach ihrer Ausbildung von 2011 bis 2014 dann doch fest, dass ihr das Büroleben nicht so behagt. Derweil interessierte sie sich privat schon länger für Kosmetik.

Aus diesem Hobby sollte ihr Beruf werden. Fenja Rothe besuchte daher Seminare und Schulungen. 2017 begann sie im Schlafzimmer, ihre Dienstleistungen für Freundinnen, Familie und Bekannte anzubieten. Daraus wurde mehr. Nach einer Zeit als Untermieterin im hiesigen Kosmetik-Studio „Schönheitsfleck“ und einer weiteren Zwischenstation reifte der Entschluss, sich selbstständig zu machen. Spezialisiert ist die Herdeckerin auf Brautstyling, Wimpern und Microblading, das semi-permanente Nachzeichnen von Augenbrauen. Termine gibt es nach Vereinbarung (www.wandelbarbyfenja.de), wobei die 26-Jährige werdende Ehefrauen zur Vorbereitung auf den großen Tag auch in deren Zuhause schminkt.

Die erste Woche nach der Geschäftseröffnung am Rande der oberen Fußgängerzone in Herdecke lief gut an. Dann kam Corona. Und gerade für Dienstleister, die in einem besonders engen Kontakt zu ihren Klienten stehen, begannen die Probleme. „Ich habe all meine Kundinnen angeschrieben und nach Terminbestätigungen gefragt. Zudem habe ich meine ohnehin schon vorhandenen Hygienemaßnahmen verstärkt, seither arbeite ich neuerdings mit Mundschutz.“ Das sollte nur bedingt helfen. „50 Prozent der vereinbarten Termine wurden abgesagt“, berichtet Rothe.

Bei den Behandlungen mit dekorativer Kosmetik dreht sich derzeit zu Beginn des Gesprächs fast alles um das Virus. Erst nach einigen Minuten „genießen die Kundinnen dann die Ruhe“, so die Geschäftsfrau. Die hofft, dass sie in den nächsten Tagen weiter arbeiten kann und dass sich die Lage generell für kleine Unternehmen nicht verschlechtert, womöglich will ja manch einer mit dem Kauf von Gutscheinen an künftig bessere Tage denken. „Wenn nicht alle Kundinnen absagen, drohen mir gewissermaßen nur finanzielle Engpässe“, sagt Fenja Rothe. „Wenn es immer mehr werden oder ich meinen Laden schließen muss, ist das existenzbedrohend.“