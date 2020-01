Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

EUTB-Mitarbeiterinnen sitzen in Witten

Die EUTB im Ennepe-Ruhr-Kreis hat ihren Sitz an der Dortmunder Str. 13 in Witten. Kontakt: Tel: 02302- 27 85 520 und 02302- 42 15 23 oder per Mail an teilhabeberatung-enneperuhr@paritaet-nrw.org

Mehr Infos unter www.teilhabeberatung-enneperuhr.de

Sprechzeiten: montags 10-12 Uhr, mittwochs 15-18 Uhr, donnerstags 10-14 Uhr und nach Vereinbarung sowie jeden 2. Montag im Monat in Hattingen (KISS), Kirchplatz 19, und jeden 2. Dienstag im Monat in Gevelsberg (KISS), Kölner Str. 25.

Die Mitarbeiterin in der Außensprechstunde kann per Handy kontaktiert werden: 0173-4602980.